Porto de Tradição já protegeu mais de 100 lojas históricas e vai ter novas regras

O regulamento do Porto de Tradição está a ser revisto e o procedimento para iniciar a sua alteração vai ser votado já na próxima reunião do executivo portuense. O projecto camarário de protecção de comércio histórico assinala seis anos e a necessidade de rever as suas regras tem sido cada vez mais premente: uma das alterações proposta terá que ver com o “carácter imaterial” dos espaços, que passará a ser mais valorizado.

