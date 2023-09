Prestação média dos empréstimos à habitação mais recente subiu 40% num ano

Reflexo da forte subida das taxas Euribor atirou taxa média do conjunto dos contratos para 4,089%, em Agosto.

Os encargos com crédito à habitação não param de aumentar, em consequência das subidas das taxas Euribor, o indexante que está presente na grande maioria dos empréstimos. A prestação média do conjunto dos contratos fixou-se em 379 euros em Agosto, mais nove euros que em Julho e mais 111 euros que em Agosto de 2022, o que traduz um aumento homólogo de 41,4%.

No crédito contratado nos últimos três meses, os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira, mostram que o valor médio da prestação subiu 19 euros face ao mês anterior, para 623 euros em Agosto. Trata-se de um aumento de 40,0% face ao mesmo mês do ano anterior.

A subida da prestação reflecte o aumento da taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação, que subiu para 4,089% em Agosto, o valor mais elevado desde Março de 2009, traduzindo uma subida de 21,1 pontos base face a Julho (3,878%).

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu para 4,331%, mais 15,8 pontos base face a Julho (4,173%), o valor mais elevado desde Abril de 2012.

Com a subida das taxas, a parcela relativa a juros representou 57% da prestação média, o que compara com apenas 19% em Agosto de 2022.

O capital médio em dívida do conjunto dos empréstimos aumentou 185 euros, para 63.740 euros. Bem mais elevado é o capital médio dos contratos mais recentes, que se situou em 122.964 euros, mas a diminuir 134 euros face a Julho.