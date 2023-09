Espanhóis atravessam fronteira para comprar azeite em Portugal

A inflação em Espanha está a levar quem vive junto à fronteira a deslocar-se até Portugal para fazer compras. O azeite é um dos bens alimentares que ficou mais caro no país vizinho, com uma subida de 52% do preço para o consumidor no último ano, depois de quebras nas colheitas devido à seca.

Segundo a associação espanhola de defesa dos consumidores Facua, o preço por litro de azeite varia agora entre os 7,79 euros e os 13,10 euros. Os custos estarão também a levar a um aumento dos assaltos a lagares de azeite e de roubos em supermercados.

Já em Portugal, o preço médio de azeite por litro era no início de Agosto de 6,22 euros, o que já representava uma subida de 63% no período de 17 de Julho a 13 de Agosto face ao período homólogo de 2022, de acordo com dados divulgados esta semana pelo Observatório de Preços agro-alimentar.

Essa diferença explica-se, em parte, pela inclusão do azeite no cabaz IVA zero em Portugal (contra IVA de 5% em Espanha), mas não só.

Outra das razões apontadas é a especulação de preços por supermercados e hipermercados, e mesmo pelos sectores da produção e distribuição de azeite aos retalhistas.

Mas o principal motivo para a subida de preços para o consumidor será mesmo a quebra de produção provocada pela seca extrema em território espanhol, e a consequente redução da oferta, adianta o El País, que cita conclusões da Facua e da OCU, outra associação de defesa dos consumidores.

Segundo uma reportagem do diário espanhol em hipermercados de Valença do Minho e Miranda do Douro, divulgada este domingo, os consumidores espanhóis vão deixando vazias as prateleiras nos corredores do óleo e azeite.

Paulo Baiula, gerente de um dos estabelecimentos visitados pelos jornalistas, brinca sobre os muitos espanhóis que atravessam a fronteira para comprar azeite: “Levam-no aos volumes, no último mês parece que o bebem.”

Mas em breve a deslocação pode deixar de compensar para os consumidores espanhóis. Ainda no mês passado, a Casa do Azeite portuguesa, associação privada que comercializa o produto, avisou que o azeite poderia chegar aos 10 euros por litro em Portugal ainda este ano.