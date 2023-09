Antigo director da PSP Luís Farinha vai dirigir instituto dos oficiais de polícia

Luís Farinha foi director nacional da PSP entre 2013 e 2020 e desempenhava actualmente as funções de oficial de ligação do MAI junto da Embaixada de Portugal em Paris.

O antigo director da Polícia de Segurança Pública Luís Farinha vai dirigir o Instituto Superior de Ciências e Segurança Interna (ISCSI), anunciou esta segunda-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

Em comunicado, o MAI indica que o ministro da Administração Interna aceitou a proposta do director nacional da PSP de nomeação de Luís Farinha para o cargo de director do ISCPSI, que era até aqui dirigido por Bastos Leitão, que assumiu funções recentemente como director nacional adjunto de logística e finanças.

O MAI precisa que se trata do regresso de Luís Farinha à instituição onde se formam os oficiais da PSP, das polícias dos Países Africanos Lusófonos de Língua Oficial Portuguesa e de Timor-Leste.

Luís Farinha foi director nacional da PSP entre 2013 e 2020 e desempenhava actualmente as funções de oficial de ligação do MAI junto da Embaixada de Portugal em Paris, cargo que vai ser ocupado pelo ex-director nacional da Polícia de Segurança Pública Manuel Magina da Silva.

Quando Luís Farinha deixou a direcção nacional da PSP, em 2020, também foi substituído por Magina da Silva.

No comunicado, o MAI refere que o ministro identifica, como objectivos fundamentais para a futura direcção do ISCPSI o aprofundamento de parcerias com centros de investigação no domínio das ciências policiais e da segurança urbana, em particular no contexto das Nações Unidas, da União Europeia e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

O MAI sublinha também que, "a par desta internacionalização e evolução para um centro de conhecimento de referência, a cooperação do ISCPSI com outras entidades no domínio do acompanhamento e monitorização das políticas públicas na área da segurança interna é outro dos objectivos da nova direcção, designadamente na implementação da Estratégia Integrada de Segurança Urbana".

Outras das metas traçadas pelo MAI é a agregação no instituto dos oficiais de polícia a formação comum das forças de segurança em temas específicos, como a gestão e controlo de fronteiras e estrangeiros, bem como desenvolver o processo que permita conceder o grau académico de doutor e implementar o ensino politécnico na PSP também são orientações a seguir pela nova direcção do ISCPSI.