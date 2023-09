8 Marvila, 22 mil metros quadrados abertos a (quase) tudo

Abre esta quinta-feira a primeira parte do projecto 8 Marvila, nos antigos armazéns de vinho da Abel Pereira da Fonseca. São 22 mil metros quadrados em Lisboa que, pelo menos por três anos, se encherão de lazer e cultura, artes, restauração, comércio. Esta semana, abrem ao público o novo espaço da Galeria Zé dos Bois, a discoteca Outra Cena e o restaurante vegetariano Mato.

Com capacidade para 4000 pessoas, o 8 Marvila já anunciou também casa de vinhos, mais restaurantes e outros espaços de restauração, incluindo food trucks e a Companhia Portugueza do Chá, e muitas lojas (22 no total, entre restauro de bicicletas, fotografia, roupa, tatuagens, decoração, artes, etc.). Pelo meio, ainda espaços para concertos, co-working, ioga ou padel. E uma programação cultural que se anuncia à medida.

Os armazéns pertencem actualmente a uma empresa privada, que delegou em José Filipe Rebelo Pinto – o programador, produtor e curador do 8 Marvila – a tarefa de gerir este novo “espaço de cultura e comércio independente”​ até começarem obras estruturais. “Temos uma grande responsabilidade em tudo o que é o futuro desta zona, como a pedra no charco que cria anéis à volta", diz Rebelo Pinto.

Reportagem completa aqui