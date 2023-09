Conceição: “Os meus anos aqui são recomeçar, refazer”

Já se sabe que Sérgio Conceição é obrigado a fazer reconstruções todos os anos desde que é treinador do FC Porto. Nesta sétima época, está obrigado a fazê-lo outra vez, e talvez mais do que esperava na estreia portista na Champions em Hamburgo frente ao Shakthar Donetsk. Sem Evanilson e Marcano, o técnico portista admite que não será novidade nenhuma para ele pensar num plano alternativo - é o que tem feito desde 2017 e os títulos não têm faltado.

"Os meus anos aqui são recomeçar, refazer. Em relação à última Champions, não tenho cinco daqueles que jogavam com regularidade, 50 por cento da equipa. Na Amadora, a vitória não foi brilhante em termos de jogo jogado, mas estamos nesse processo. Não desculpa nada. Se vamos manter o 3x5x2? Não posso responder porque faz parte da estratégia, poderá ser que se mude alguma coisa pela importância que o Marcano tem para nós", referiu Conceição.

Mais à frente na conferência de imprensa em Hamburgo, o treinador portista admitiu estar limitado nas suas opções devido a lesões e castigos, mas garante ter "um grupo que dá garantias para um determinado plano". E afasta qualquer cenário de suposta crise.

"Nestes anos, estreei 40 jogadores na Champions. Nessas equipas de 2004 e 2011 havia uma espinha dorsal e todos os jogadores tinha pelo menos três anos no clube. Não é uma crítica ao clube no mercado, ficámos com o máximo de jogadores que achávamos importantes. Mas todos os dias é um recomeçar constante. Acabamos um jogo e olhamos para o próximo. O sétimo ano 7 é como os casamentos. Crise do sétimo ano, não é o que costumam dizer? Mas quando há uma paixão grande, isso é superado e é uma vida inteira."

Sobre o seu adversário desta terça-feira, Conceição espera dificuldades. "Estamos habituados a ver o Shakthar a ser a equipa número um da Ucrânia, as equipas superam-se nas dificuldades. Eles tentam honrar a sua luta e o seu país e teremos uma equipa motivada. É verdade que tem menos estrangeiros mas tem mais jovens de qualidade formados no clube, e jogadores com experiencia. Temos os ingredientes para um bom jogo."