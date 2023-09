Segunda na TV: uma Professora Baldas, uma luz no corredor e um Chef de Serviço

CINEMA

Mandela - Longo Caminho para a Liberdade

Cinemundo, 20h15

Inspirado na autobiografia homónima de Nelson Mandela, publicada em 1994, um filme que acompanha a jornada de um dos maiores ícones mundiais. Desde a sua infância numa pequena aldeia rural até à tomada de posse como primeiro Presidente negro na África do Sul, debruça-se sobre os mais marcantes momentos da sua luta contra o apartheid, passando pelos 27 anos que esteve encarcerado como prisioneiro político. Com Idris Elba como protagonista, conta com a realização de Justin Chadwick. O filme teve a sua estreia mundial no Festival de Cinema de Toronto, em Setembro de 2013.

Professora Baldas

AXN White, 21h25

Depois de ser abandonada pelo seu noivo pouco antes do casamento, a professora Elizabeth Halsey (Cameron Diaz) está decidida a arranjar um novo substituto que sustente os seus caprichos e lhe possibilite deixar de fazer o que mais abomina na vida: dar aulas. E é então que conhece Scott Delacorte (Justin Timberlake), um professor do liceu onde lecciona que, para além de solteiro, simpático e bem-parecido, aparenta ter dinheiro suficiente para satisfazer os desejos de qualquer mulher. Porém, alheio aos planos de Elizabeth, Scott apaixona-se por Amy (Lucy Punch), uma colega de ambos cuja personalidade é a antítese de Elizabeth. Uma comédia de Jake Kasdan estreada em 2011.

Batem à Porta

Prime Video, streaming

Eric e Andrew estão de férias com Wen, a sua filha adoptiva, numa pequena cabana isolada, onde tencionam passar uns dias tranquilos rodeados da Natureza. Mas tudo muda quando ali chegam quatro estranhos que os amordaçam e informam de algo aterrador. Segundo eles, há milhares de anos que famílias têm de sacrificar um dos seus para que a Humanidade não seja dizimada. Desta vez, foram eles os designados para decidir quem será sacrificado e terão de seguir à risca as suas instruções. Um filme de terror produzido, escrito e realizado por M. Night Shyamalan que tem por base The Cabin at the End of the World, de Paul G. Tremblay. Com Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn e Rupert Grint.

SÉRIES

The Light In the Hall

AMC, 22h10

Estreia. Em Gales, Cat Donato, que hoje é jornalista, volta à sua terra natal para tentar perceber o que se passou quando Ela Roberts, uma amiga sua, desapareceu 18 anos antes, isto quando o homem que foi condenado pelo seu homicídio sai em liberdade condicional. A mãe de Ela, que ainda hoje vive mal com o desaparecimento, não vai gostar nada que tal aconteça. Um thriller criado por Regina Moriarty com Alexandra Roach, Iwan Rheon e Joanna Scanlan que chega ao AMC com um episódio duplo depois de ter passado na RTP2.

Quantum Leap

Syfy, 22h15

Estreia. De 1989 e 1993, Scott Bakula e e Dean Stockwell viajaram pelo espaço e tempo na célebre série Quantum Leap quando o Dr. Sam Beckett de Bakula, por engano, começou uma rotina de tomar o corpo de outras pessoas. Passados quase 30 anos, em 2022, a série voltou, com um novo elenco encabeçado por Ben Song e Caitlin Basset. Já há segunda época a caminho. O Syfy passa dois episódios de seguida.

CULINÁRIA

Chef de Serviço

24Kitchen, 21h

Estreia. Neste novo programa, Carlos Afonso, do Oitto, em Lisboa, Margarita Pugovka, finalista do MasterChef Portugal, e Miguel Mesquita, vencedor da Guerra dos Pratos e chef executivo da Academia Time Out, são os anfitriões. Cada um apresenta receitas diferentes.

INFANTIL

Docinho de Morango na Grande Cidade

Panda+, streaming

Novos episódios da série em que Docinho de Morango abandona a sua terra natal para ir viver para a grande cidade e tornar-se pasteleira. Por lá, ganha novas amigas que a ajudarão nessa tarefa e serão companhia para várias novas aventuras.

A Maldição de Molly McGee

Disney Channel, 8h

Novos episódios da série em que a jovem Molly McGee, amaldiçoada por um fantasma que a quer assustar, o obriga a andar sempre com ela, algo que não agrada muito ao espírito. Uma criação de Bill Motz e Bob Roth.