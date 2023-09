Os alfarrabistas das margens do Sena recusam-se a sair durante os Jogos Olímpicos

Paris recebe os Jogos Olímpicos em 2024, mas a organização já encontrou um obstáculo na corrida dos preparativos para a cerimónia de abertura. Os alfarrabistas que vendem livros nas margens do Sena ("bouquinistes", no termo original francês) recusam-se a sair nos dias que antecedem a cerimónia e na noite da mesma, argumentando que um só dia sem trabalhar significa para alguns não ter o que comer. Face à aproximação daquilo que classificam como um “pesadelo logístico”, montaram uma campanha para alterar a decisão da autarquia, contanto para o efeito com o apoio do grande público.

