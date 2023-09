Na 2.ª fase, entraram mais 8190 estudantes no superior – e ainda sobram quase 4000 vagas

Entre os estudantes colocados, 38% ficou na primeira opção. Os cursos mais concorridos mantiveram médias elevadas e as vagas de Educação Básica, menos do que no ano passado, foram todas preenchidas.

Há mais 8190 estudantes que garantiram um lugar no ensino superior na 2.ª fase do concurso nacional de acesso. São menos 1288 do que há um ano (9478), o que representa uma descida de 13,6% num ano em que o número de vagas disponíveis para a 2.ª fase era também o menor dos últimos seis anos — 9952 lugares, de acordo com os resultados divulgados neste domingo pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES)​. Ainda assim, para a 3.ª fase, haverá ainda quase 4000 lugares para preencher em universidades e politécnicos públicos.