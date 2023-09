Marcelo vai reunir-se com Guterres esta segunda-feira, em Nova Iorque

Encontro com o secretário-geral da ONU acontece na véspera do Presidente da República discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai reunir-se com o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, esta segunda-feira, em Nova Iorque, antes de discursar perante a Assembleia Geral da ONU no dia seguinte.

A reunião acontece após Marcelo ter terminado este domingo a visita oficial de cinco dias ao Canadá dedicada às comunidades emigrantes portuguesas neste país.

Segundo a agenda divulgada este domingo pela Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa irá intervir no primeiro dia de debate geral anual da 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU, terça-feira, e mais tarde estará numa recepção oferecida pelo Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden.

Será a sua quinta intervenção em representação de Portugal no debate geral anual entre chefes de Estado e de Governo dos 193 Estados-membros da ONU, em Nova Iorque, em que também participou em 2016, 2018, 2019 e 2021.

A 78.ª sessão da Assembleia Geral da ONU tem como tema "Reconstruindo a confiança e reacendendo a solidariedade global: acelerando a acção na Agenda 2030 e seus Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) rumo à paz, prosperidade, progresso e sustentabilidade para todas as pessoas".

Esta segunda-feira, além de se reunir com o secretário-geral da ONU, António Guterres, Marcelo terá um encontro com o presidente da Assembleia Geral da ONU, Dennis Francis. Em Nova Iorque, onde ficará até sexta-feira, o chefe de Estado irá participar em cimeiras sobre o desenvolvimento sustentável e sobre acção climática. Durante esta semana, terá também encontros com representantes das comunidades portugueses nos estados norte-americanos de Nova Iorque e New Jersey.