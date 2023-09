A estátua de Camilo

O escultor Francisco Simões, que muito admiro, esculpiu a estátua de Camilo abraçado a uma mulher nua. A representação da mulher nua pode causar uma reacção erótica em quem a observe. Mas é educável, como outras tendências ou reacções. Na estátua, o artista plasmou uma mulher nua como tradução da relevância amorosa na vida de Camilo. Ela, por estar nua, é a razão de alguns para justificarem que se retire de onde está. Outros pensam o contrário. Esta diversidade de opiniões, explica-a o livro Contemptus Mundi, do monge Thomas Kempis, do século XV, que no Capítulo IV do Segundo livro, diz: "O homem julga das coisas exteriores segundo a sua disposição interior." Por mim, deixe-se ficar a estátua onde está e respeitemo-nos uns aos outros.

Levi Guerra, Vila Nova de Gaia

Francisco Simões vs. Pedro Cabrita Reis

“Ana Plácido, uma mulher extraordinária, é ali menorizada. Ou os dois nus, ou os dois vestidos”. Foi assim que Ilda Figueiredo, vereadora da CDU na Câmara do Porto, defendeu a sua vinculação à petição que reclama a retirada da escultura de Ana Plácido e Camilo Castelo Branco, do Largo Amor de Perdição, no Porto. Não se compreende como as edilidades não convocam um grupo de personalidades de diferentes quadrantes para opinar sobre os projectos escultóricos de ornamentação da via pública. Espero que desponte em Matosinhos um grupo de letrados que defenda a retirada do conjunto escultórico de Pedro Cabrita Reis , Linha do Mar, da marginal.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Triste situação

Sr. presidente da Câmara do Porto: decidiu pela remoção da estátua de Camilo no Porto, na sequência de uma petição de 37 ilustres pessoas (?), que só agora acordaram, e fundamentou-se, para além da estátua em si, na inexistência de uma deliberação da câmara a aprovar a sua implantação, quando efectivamente existia em 2012. Além disso, pôs de lado uma outra petição em sentido contrário de milhares de pessoas, que são tanto ou mais ilustres do que as outras 37.

São ilustres porquê? Por terem ocupado lugares de relevo na sociedade? São mais conhecidas que outras pessoas? São influenciadoras de decisões, como a do presidente da câmara? Por favor, haja respeito por todos, e sr. presidente, antes de decidir, faça-o com dignidade própria da função que desempenha, pois foi eleito não só pelos 37 ilustres pessoas, e se calhar algumas nem votaram em si, e muitos outros milhares, que tristemente assistiram ao desenrolar desta situação. Podia ter evitado e pensado melhor na decisão que tomou e não precisaria revogar a sua decisão irrevogável.

Manuel Bastos, Porto

A estátua de Camilo – e o escultor?

Concordei com todas as cartas que se insurgiram contra a retirada da estátua, com argumentos extremamente válidos para gente culta e que conhece a história. Só queria acrescentar um pormenor de que ninguém falou – no autor da obra. Não o conheço, mas sinto como ele o vexame que sofreu e está a sofrer, só porque não é abençoado pelos intelectuais do regime. Só faço uma pergunta cuja resposta eu sei: se fosse, por exemplo, uma obra do José Rodrigues (algumas bem feias por sinal…), o presidente da Câmara do Porto e os subscritores do pedido tinham coragem para pedir a sua remoção? Claro que não! Estes círculos culturais do Porto são muito fechados e protegem-se uns aos outros e nunca fariam essa afronta ao camarada José Rodrigues! Perdoai-lhes Senhor que eles não sabem que hoje é uma estátua, amanhã serão livros e quadros e outras coisas mais, porque são feias, imorais e subversivas…

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia

Estátua de Camilo

O presidente da Câmara do Porto diz-nos que a estátua de Camilo Castelo Branco e Ana Plácido é feia e de mau gosto. É preciso escondê-la. Mas o que se pretende realmente? Trata-se de nos dizer que o amor livre é feio e de mau gosto, que deve ser regulado por gente com bom gosto. Rui Moreira está em sintonia com os movimentos puritanos que hoje em dia agitam os Estados Unidos com os sensitivity readers e outros censuradores da arte. Lá, recentemente uma professora americana foi obrigada a demitir-se por ter mostrado aos seus alunos imagens de estátuas nuas realizadas pelos artistas da Antiguidade e do Renascimento (incluindo o David de Miguel Ângelo).

Talvez a obra de Francisco Simões não seja uma obra-prima aos olhos de toda a gente, mas raramente vi uma representação dum casal de amantes feita com tanto pudor. Uma pessoa que consegue ver nesta obra a pornografia é realmente uma pessoa com a mente muito suja. O que o escultor está a expressar não é só uma retratação dum escritor famoso, ao mesmo tempo é uma homenagem ao amor.

Se em vez da estátua dos amantes houvesse uma estátua dum guerreiro famoso a matar um adversário, ninguém diria nada, porque mostrar a violência é aceite e até galardoado.

Sara de Neyman, Ponte de Lima