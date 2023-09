Desejos de bom ano novo para todos nós

A última semana ficou marcada pelo instante que inaugura uma nova etapa para tantas e tantas famílias, com o arranque de um novo ano lectivo. Há quem veja a sua criança entrar na creche, a abraçar o pré-escolar, a estrear-se na vida académica com a entrada para o 1º ano do Ensino Básico, a iniciar um novo ciclo. Depois, há os regressos: dos mais cabisbaixos aos mais eufóricos. Foi, na realidade, uma semana marcada por todo o tipo de emoções, para pais, alunos e, claro, professores e todo o pessoal não docente.

Desafios não faltam, num ano em que se deverá manter o braço-de-ferro entre ministério e professores. Porém, é bom que o optimismo prevaleça por estes dias, tal como nos deixamos contagiar por uma onda de entusiasmo nos primeiros dias de um ano do calendário gregoriano. Mas sem que percamos a noção da realidade.

Como escreve Inês Duarte Freitas, os professores constituem uma das classes mais fustigadas pelo burnout e o cansaço profissional, sendo importante dar atenção ao bem-estar desde o primeiro dia. E, com a ajuda da psicóloga Sofia Ramalho, especialista em educação e vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), e do conselheiro nacional de Educação David Rodrigues, compilou um guia de sete dicas para que o ano corra de feição.

Também Lurdes Veríssimo e Pedro Dias, docentes da Universidade Católica Portuguesa, chamam a atenção para a importância da "promoção de saúde mental em contexto escolar", para a qual são indispensáveis, declaram, "os profissionais que diariamente se empenham em acolher, apoiar e promover o desenvolvimento das nossas crianças e jovens nas escolas". E, para tal, é preciso que a comunidade aja de forma articulada para com os professores: "reconhecendo-os, valorizando-os e apoiando o seu trabalho".

A propósito do início de um novo ano lectivo, Elsa de Barros, directora pedagógica do Colégio Jardim Infantil Pestalozzi, lembra a importância de cuidar do indivíduo sem deixar que nos deixemos contaminar por uma "valorização excessiva da individualidade", que, aponta, "pode conduzir a um insuflar do egocentrismo infantil, com o risco de transformar a criança num ser autocentrado, caprichoso e com falta de empatia".

Noutras esferas, a moda foi celebrada com o arranque das Semanas da Moda que mais atenções têm: começou com Nova Iorque, onde foi feito um elogio à vida offline e por onde não faltaram celebridades nas primeiras filas dos desfiles, e prosseguiu com Londres, que, por estes dias, exibe as criações dos designers para a próxima estação Primavera/Verão.

Também há moda no espectáculo que Jean Paul Gaultier traz a Lisboa e Porto em Novembro, mas, testemunhou Inês Duarte Freitas, também há música, teatro, cinema. "São risos e lágrimas durante duas horas", escreve sobre o Fashion Freak Show.

Mas a moda também consegue ser intemporal, como provou o leilão da camisola de malha vermelha, cheia de ovelhas brancas (e uma negra entre o rebanho), que a princesa Diana vestiu em 1981. Mais de 40 anos depois, a peça, que lançou a marca que a desenhou para o estrelato, foi arrematada por uma surpreendente quantia: mais de um milhão de euros.