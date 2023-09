As coloridas fotografias de um festival internacional de orquídeas

Vermelhas, roxas, laranjas, de várias formas e tamanhos: são muitas as variedades de orquídeas neste festival internacional de orquídeas. Muitos visitantes deslocaram-se ao Jardim Botânico de Bogotá, na Colômbia, para apreciar as cores floridas das orquídeas em exibição. Esta é a flor nacional da Colômbia, que tem mais de 4260 espécies de orquídeas, segundo os especialistas do Jardim Botânico de Bogotá.