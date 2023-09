Eliminação de estátua de Camilo no Porto

Por pressão de 37 “ilustres” cidadãos, a Câmara Municipal do Porto vai retirar da praça pública a estátua de Camilo Castelo Branco por suposta “pornografia”. Segundo esses cidadãos, a senhora nua que está nos braços de Camilo é o cerne da questão. É difícil acreditar que ainda subsistam mentalidades tão tacanhas no nosso país e, mais espantoso ainda, que a Câmara do Porto aceda a este tipo de pretensões. Camilo Castelo Branco, além de ser um dos nossos maiores escritores, teve de facto uma relação (que terminou dramaticamente) com uma senhora casada, que os conduziu à cadeia. Mas essa relação também deu origem a uma das obras-primas do escritor, Amor de Perdição.

Nos dias de hoje, felizmente, não há pena de cadeia para essas opções pessoais. No entanto, ao que parece, o próximo passo desses 37 "ilustres" será pedir a reposição das leis do século XIX. Espero que a comunicação social não deixe passar este ataque à História e à Cultura nacionais.

Luís Taylor, Porto

Petições

Ao ler a notícia de uma petição para ser removida a estátua de Camilo e da sua acompanhante (seja a Ana Plácido ou não) do jardim da Cordoaria (ou dos Mártires da Pátria) no Porto, fiquei tão perplexa quanto Francisco Simões. Não discuto a qualidade da obra do escultor Francisco Simões, pois não tenho competência para tal. Mas quero dizer que fiquei fascinada na primeira oportunidade que tive de apreciar a representação das “suas” mulheres, nas várias actividades, na estação do metro do Campo Pequeno em Lisboa. Tão agradavelmente surpreendida que fotografei com deleite cada uma delas.

É muito estranho que 37 portuenses, mais ou menos ilustres, só agora tenham reparado na citada estátua. Terão estado todos estes 11 (!) anos com os olhos vendados? Não estará Francisco Simões a ser vítima de uma crise aguda de “clubite”?

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

Como é diferente o comboio em Portugal!

Deurne é um município rural situado no Sueste dos Países Baixos, com 32.437 habitantes e 118 quilómetros quadrados de área. Tem estação ferroviária, situada em via dupla, com uma linha de resguardo. Nas duas primeiras linhas passam os comboios Intercidades, que ligam Deurne, de meia em meia hora, à cidade universitária mais próxima (Eindhoven), à capital da província (Den Bosch), à capital administrativa (Amesterdão), ao centro ferroviário do país (Utreque), à fronteira com a Alemanha (Venlo) e ao aeroporto de Schiphol (é uma das 68 estações que beneficiam desta ligação direta) a uma velocidade que nunca excede 140 km/hora. Da terceira linha partem, igualmente de meia em meia hora, os comboios regionais que ligam Deurne a Den Bosch, Eindhoven e mais 12 estações próximas. Inevitavelmente, ocorre-me o imortal Dantas: “Ai, como é diferente o comboio em Portugal!”

Eduardo Zúquete, Lisboa

O polícia bom samaritano

Um sujeito aponta-nos uma arma e pede-nos a carteira; ao lado um polícia observa a cena e mete a mão ao bolso. Esperávamos que exibisse uma arma e detivesse o assaltante; mas não, apenas retira uma carteira, entrega uma nota ao bandido e pede-lhe delicadamente que se retire.

A metáfora vem a propósito do papel do Governo perante o assalto da banca. Em vez de actuar contra o aumento de juros em contratos feitos anteriormente e que são unilateralmente alterados em favor da banca, o Governo auxilia mais uma vez os bancos, ajudando as vítimas com dinheiro que é de todos nós. E tudo isto acontece como se fosse uma fatalidade decidida sem apelo em Frankfurt e à qual temos de prestar vassalagem. Onde está escrito que assim tenha de ser? Ou já estamos tão anestesiados que não conseguimos pensar fora da caixa?

José Cavalheiro, Matosinhos

Mais um aumento do BCE...

O Banco Central Europeu, pela voz da sua “famigerada” presidente, decide aumentar ainda mais, em 0,25% a taxa de juro. Christine Lagarde retratou-se enquanto presidenta do FMI por nos ter imposto uma austeridade de garrote, que até suicídios provocou... (sei, infelizmente, do que escrevo), lá para a frente voltará hipocritamente a desculpar-se, mas as malfeitorias já estão feitas!

Causará choro, ranger de dentes e entrega de casas à banca, por famílias que têm empréstimos a pagar. Os bancos encheram os cofres à nossa custa e agora (quase) não renegoceiam os empréstimos. E quando o fazem colocam “entraves”, dizem economistas. Afectará a criação de riqueza, por consequência. É mau para a economia, aumentando as desigualdades e, porventura, o desemprego. Lagarde não foi eleita por nós. Quem manda é o BCE! Ponto final.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas