Brasil: queda de avião no estado do Amazonas provoca 14 mortes

A bordo do avião estariam 12 turistas, além do piloto e co-piloto. Identidade das vítimas não foi confirmada.

Um avião despenhou-se na tarde deste sábado no estado brasileiro do Amazonas e provocou 14 mortes.

A aeronave funcionava como um táxi aéreo e tinha partido de Manaus, capital do Amazonas, com destino à cidade de Barcelos, na mesma região. Acabou por se despenhar já em Barcelos, pelas 15h locais (19h em Lisboa).

A bordo estariam 12 turistas, além do piloto e co-piloto do avião, não existindo sobreviventes, segundo confirmou o prefeito de Barcelos, Edson Mendes. A identidade dos passageiros não foi revelada.

De acordo com meios de comunicação social locais, o mau tempo e chuva forte na região podem ter contribuído para a queda da aeronave. A investigação para esclarecer as circunstâncias do acidente já foi entregue à Força Aérea Brasileira.

A Manaus Aerotáxi, responsável pelo serviço de transporte, publicou entretanto um comunicado a lamentar o acidente. "Estamos certos de que a aeronave e tripulação envolvida atendiam a todas as exigências da autoridade de aviação civil necessárias, e estamos comprometidos em esclarecer todos os detalhes relacionados a este acidente", garante a empresa.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, também já reagiu através das redes sociais: "Lamento profundamente a morte dos 12 passageiros e dois tripulantes, vítimas do acidente de avião ocorrido neste sábado, em Barcelos. As nossas equipas estão a actuar, desde o primeiro momento, para prestar o apoio necessário."