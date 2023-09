Em Braga, o Itinerarium quer avivar o conhecimento sobre a história local

A construção da memória histórica “é um processo” e em Braga é necessário “avivá-la”. Daí que a autarquia tenha desafiado Marta Lobo de Araújo, docente do departamento de História do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, a criar um programa para dar a conhecer alguns dos principais monumentos da cidade e as histórias que lhes estão associadas. Assim nasceu o Itinerarium - Conhecer Braga pelo Património, iniciativa que nos próximos meses, sempre aos sábados, vai reunir historiadores e população interessada em encontros que abordarão temas como o barroco, o património musical, as almas do purgatório ou a tradição gastronómica bracarense.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt