Roterdão, 2023, de Fernando Pessoa à avocado toast

A leitora Rita Neves decidiu partir à descoberta de Roterdão, nos Países Baixos. Uma cidade pensada para as bicicletas e onde as caminhadas se alongam....

Passei uns dias em Roterdão, sem intenções de visitar a cidade. Fazendo minhas as palavras do escritor Emmanuel Carrère, as estadias no estrangeiro que prefiro são aquelas em que vou sem obrigações de turismo. Mas, tal como o escritor francês, acabo por visitar qualquer coisa.