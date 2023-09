Tomás Appleton diz que Portugal queria “mesmo ganhar” ao País de Gales

O capitão português mostrou alguma frustração no final da estreia portuguesa no Campeonato do Mundo de râguebi e considera que os “lobos” podem cometer menos erros.

A diferença final de 20 pontos – era de 13 a um minuto do fim – colocou Portugal a conseguir, de forma inesperada, rivalizar com uma das melhores selecções no Campeonato do Mundo de râguebi, mas, no final da estreia dos “lobos” no Mundial 2023, foi um Tomás Appleton claramente abatido que surgiu na sala de imprensa do Stade de Nice.

Apesar de a selecção nacional ter colocado problemas que o País de Gales, quarto classificado do último Mundial, não esperaria, o capitão português mostrou alguma frustração, uma vez que, segundo confessou, Portugal queria “mesmo ganhar”.

O primeiro-centro afirmou que os “lobos” cometeram “muitos erros”: “A este nível, acabas por sofrer, por isso teremos de corrigir muitas coisas." Questionado pela empresa francesa sobre o que significava para Portugal estar no Mundial, Appleton lembrou que “muitos portugueses ainda são amadores”.

“É um grande momento estar aqui perante tantos adeptos. É um grande momento, um grande palco e queremos inspirar uma geração de crianças a começar a jogar râguebi”, concluiu o jogador do CDUL.

Ao lado do capitão português estava Patrice Lagisquet, que seguiu o mesmo raciocínio. “Estou um pouco frustrado, porque demos algumas ofertas na primeira parte e não jogámos o râguebi que estamos habituados. Na segunda parte mostrámos um pouco da nossa cara, mas faltou-nos um pouco de sorte", explicou o seleccionador de Portugal.

O técnico francês disse estar “orgulho”, mas acrescentou que “sabia” que Portugal “não ia decepcionar”. “Esta é uma equipa generosa. Desde que comecei a treiná-los, que me têm surpreendido. É uma equipa que tem muitas virtudes".

Mesmo dizendo que “para um país como Portugal, estar num Campeonato do Mundo e saber que” incomodou “o País de Gales é bom de se dizer”, Lagisquet confidenciou que até esperava um resultado mais aproximado: “Para ser sincero, esperávamos estar ainda mais próximos. Se o Samuel [Marques] não tivesse tido aquele problema físico [que dificultou a conversão de penalidades], as coisas poderiam ter sido diferentes.”