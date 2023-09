Irlanda volta a passar um teste com distinção

Os irlandeses continuam a fazer boas exibições e derrotaram Tonga (59-16) no segundo jogo no Campeonato do Mundo de râguebi.

O balão (de confiança) da Irlanda continua a encher. Uma semana depois de despacharem na primeira jornada do Grupo B a Roménia, por 82-8, os irlandeses tinham neste sábado um segundo teste contra a sempre aguerrida selecção de Tonga, mas, passando novamente com distinção, bateram os tonganeses em Nantes, por 59-16. Para a outra equipa do Pacífico, a estreia no Campeonato do Mundo de râguebi foi melhor: em jogo do Grupo D, Samoa derrotou o Chile, por 43-10.

Para a semana, no Stade de France, está marcado um dos duelos mais aguardados da fase de grupos – os irlandeses defrontam a África do Sul -, mas, enquanto dois dos principais favoritos não medem forças em Saint-Denis, a Irlanda continua a somar vitórias claras e, acima de tudo, convincentes.

Um par de hora depois de o País de Gales apenas ter garantido no minuto 80 o ensaio que assegurou o ponto de bónus ofensivo contra Portugal, a Irlanda tratou do problema contra Tonga antes do intervalo.

Embora tivessem necessitado de 21 minutos para desfazer o nulo, os irlandeses, após um primeiro ensaio de Tadhg Beirne (21'), arrancaram para mais três concretizações - Caelan Doris (26'), Mack Hansen (33') e Johnny Sexton (38') – que, ao intervalo, colocavam o marcador em 31-13.

Com a missão cumprida, na segunda parte a equipa comandada por Andy Farrell geriu a partida, mas não deixou de marcar mais quatro ensaios, que fixaram a diferença final em 43 pontos: 59-16.

Em Bordéus, voltaram a faltar pernas ao Chile na segunda parte. Tal como tinha acontecido na estreia dos sul-americanos em Campeonatos do Mundo contra o Japão, os chilenos ainda equilibraram o jogo com Samoa na primeira parte (19-10), mas fraquejaram nos últimos 40 minutos, permitindo que os samoanos somassem o bónus ofensivo, com um marcador final de 43-10.