Boletim meteorológico, o 16.º adversário de Portugal

A chuva que começou a cair a quatro horas do início da estreia dos “lobos” no Mundial 2023 tornou o ambiente, em Nice, menos festivo do que é habitual em jogos internacionais de râguebi.

Ao contrário do que cantava no final dos anos 80 Jorge Palma no álbum Bairro do Amor, o boletim meteorológico para a estreia de Portugal no Mundial 2023 não anunciou calor. É certo que a temperatura esteve amena, mas as previsões não faziam sentido para o plano de jogo português: estava anunciado que a costa mediterrânica francesa seria fustigada, neste sábado, por chuva forte e trovoadas, tendo sido accionado um alerta laranja para algumas regiões. Acabou por não ser tão mau e a chuva apenas arrefeceu a festa.

Embora a manhã se tenha mantido com algum do azul do céu da Côte d'Azur à vista, o pior cenário para a estreia dos “lobos” parecia confirmar-se: a quatro horas do início da partida, a chuva chegou a Nice. Nem as condições meteorológicas seriam de calor, nem a “paisagem” para os escolhidos por Patrice Lagisquet prometia ser “maravilhosa e serena, tranquilamente estimulante”.

Pelo contrário. Na antevisão da partida, o seleccionador português não escondeu alguma preocupação pelo que podia encontrar à hora do jogo se chovesse, mas a adaptação portuguesa à chuva - que durou cerca de uma hora - não foi necessária apenas no relvado.



Ao contrário do que aconteceu há 16 anos, quando todos os jogos de Portugal no Mundial 2007 foram disputados em França com sol e muito calor, possibilitando que os portugueses fizessem parte da grande festa nas imediações dos estádios, desta vez o ambiente festivo, que é regra em jogos internacionais de râguebi, foi comedido.

Se para os galeses – a esmagadora maioria já bem abastecidos de cerveja – a água que caía do céu ajudava a serenar o entusiasmo, mesmo para quem trajasse “à Gales” apenas de cuecas, para os portugueses a chuva foi recebida com frustração.

E Pedro Fonseca foi o porta-voz dessa insatisfação em conversa com o PÚBLICO. Alentejano de Évora, este antigo praticante recordou que em 2007 foi um dos muitos portugueses que se acotovelaram na entrada do Estádio Geoffroy-Guichard à espera da chegada do autocarro de Portugal. “Gostava que isso se repetisse em Nice, mas não vejo como será possível. O estádio é longe do centro da cidade e esta é daquela chuva chata, que ninguém aguenta. Seria importante para a moral dos jogadores mostrar que estamos aqui ao lado deles. Vão ter uma batalha enorme e imagino que, dentro do estádio, os galeses vão ser a maioria. Esta chuva arrefece o nosso calor”, lamentou, a cerca de três horas do início da partida.

Planeando manter-se durante a próxima semana no Sul de França – “este ano as minhas férias foram pensadas em função do Mundial” -, Pedro Fonseca irá marcar presença no próximo fim-de-semana em Toulouse, para ver a jogo de Portugal contra a Geórgia, mas confessa estar aliviado por sair de Nice.

“O que se passou aqui foi uma loucura. Tive sorte e correu bem, mas conheço quem tenha ficado sem as reservas de alojamento que fizeram e pagaram há meses a uma semana do jogo, depois de os proprietários simplesmente informarem que cancelavam a reserva e devolviam o que já estava pago. Neste fim-de-semana, para além dos galeses, Nice está invadida de ingleses e japoneses [neste domingo, disputa-se na cidade francesa o Inglaterra-Japão]. Arranjar um local para dormir aqui foi como acertar na lotaria. Espero que no campo Portugal tenha a mesma sorte que tive”, concluiu.