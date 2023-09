Fritz Kahn: “O maior prémio que ganho da música é a liberdade”

Gonçalo Serras está de volta como Fritz Kahn and The Miracles, num concerto onde apresentará as suas novas canções. Este sábado, em Torres Novas, às 21h30.

Gravou um primeiro álbum em 2001, Fritz Kahn and The Miracles, regressou em 2021 (depois de um hiato de 20 anos) com Jonah, the Whale e desde então tem vindo a lançar singles que irá apresentar ao vivo este sábado num concerto em Torres Novas, no Teatro Virgínia, às 21h30, com o título Must Love Be Blind?.