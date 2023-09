Tempestade nem sequer encheu as albufeiras ibéricas, só deixou destruição

Como ficariam os reservatórios de água após a tempestade que assolou a Península Ibérica entre a última semana de Agosto e os primeiros dias de Setembro? A pergunta de muitos indiciava a esperança de um substancial aumento do volume de água nas albufeiras, em condições de garantir o próximo ano agrícola sem sobressaltos. Espanha está numa situação mais crítica do que Portugal, mas, por cá, "onde acaba Alqueva começa o deserto".

Os valores registados nas reservas hídricas armazenadas até 12 de Setembro, após a intensa precipitação atmosférica observada no referido período, não contribuíram para um acréscimo significativo de caudais a entrar nas albufeiras dos dois países ibéricos. Apesar de tudo, Espanha está numa situação mais grave e preocupante e Portugal (excepto o Sul) aparece mais confortável no mapa das disponibilidades de água.

No período entre 28 Agosto e 12 de Setembro, verificou-se uma redução de 114 hectómetros cúbicos (hm3) no armazenamento conjunto das 80 albufeiras portuguesas.

No período entre 28 Agosto e 12 de Setembro, verificou-se uma redução de 114 hectómetros cúbicos (hm3) no armazenamento conjunto das 80 albufeiras portuguesas monitorizadas pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). E os boletins editados pelas autoridades espanholas sobre o estado das albufeiras nas regiões autónomas do país vizinho também sinalizaram, no mesmo período, uma quebra de 348 hm3. Ou seja: a tempestade que se pensou poder vir a ser uma entrada em força do Outono que traria água em abundância, só deixou destruição.

As contribuições pluviométricas da depressão isolada formada em níveis altos da atmosfera, conhecida por DANA, foram apenas residuais. E o exemplo mais significativo está nas actuais reservas hídricas das bacias dos grandes rios ibéricos em território espanhol, que se encontram abaixo de metade da sua capacidade total: o Douro está a 33,2%, o Tejo com 45% e o Guadiana com 23,9%. Espanha tem neste momento 20.734 hm3 de água armazenada nas suas albufeiras, que equivale a 37% da sua capacidade total que é de 56.069 hm3.

O Relatório sobre Gestão da Seca em 2023, apresentado no dia 12 de Setembro ao conselho de ministros espanhol pelo Ministério da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico (MITECO) e o Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação (MAPA), confirma que o ano hidrológico 2022/23 “está a ter um carácter globalmente seco” em toda a Espanha: 14,6% do território está em situação de emergência devido à escassez de água e 27,4% encontra-se em alerta porque a precipitação média global está 17,1% abaixo do valor normal de referência dos mesmos meses do período 1991-2020.

As consequências repercutem-se na reserva das albufeiras que “diminuiu consideravelmente nos últimos 10 anos” vinca o relatório, alertando para o que classifica de emergência climática expressa em “secas cada vez mais frequentes e intensas” que deixam Espanha numa situação de “maior vulnerabilidade em comparação com outros Estados-membros da União Europeia.”

As albufeiras portuguesas monitorizadas pelo SNIRH, na mesma data, apresentavam reservas mais promissoras que as observadas em Espanha: Os volumes totais armazenados, 9.277 hm3, representavam cerca de 70% da capacidade máxima nacional que atinge os 13.290 hm3.

O SNIRH salienta ainda que os armazenamentos observados na primeira quinzena de Setembro, por bacia hidrográfica, tinham volumes superiores às médias de armazenamento do mês de Setembro (1990/91 a 2021/22), excepto para as bacias Sado, Mira, Arade, Ribeiras do Barlavento e Ribeiras do Sotavento.

Outro dado que persiste: A norte do Tejo, das 33 barragens monitorizadas, 18 apresentavam um volume superior a 80% e 15 entre os 50 e os 80%. Apenas a barragem de Fronhas regista uma reserva abaixo do 50%. As barragens da bacia do Douro são aquelas que a nível nacional apresentam as maiores reservas de água: 13 estão acima dos 80% e 2 acima dos 70%.

O pomar da Europa está seco

Já os baixos volumes armazenados na maioria das 46 barragens a sul do Tejo realçam o peso e a importância de Alqueva. Das albufeiras monitorizadas pelo SNIRH, 23 estão abaixo dos 50% e destas, Campilhas, Monte da Rocha, Roxo, Vigia, Arade e Bravura estão no vermelho, com armazenamentos inferiores a 20%. Prestes a atingir este patamar encontram-se as barragens do Divor (22%), Minutos (22%), Beliche (25%) e Odelouca 25%).

Apenas 8 albufeiras apresentam volumes armazenados acima dos 80% e 14% entre os 50 e os 80%. Sem Alqueva os recursos hídricos contabilizados situar-se-iam nos 176,5 hm3. A grande albufeira só por si armazena 2901 hm3 um volume de água que supera os 2273 hm3 actualmente concentrados nas 35 albufeiras localizadas na bacia do Guadiana em território espanhol.

Espanha tem carências de água que não se comparam com as que se observam em território português. A discrepância está associada ao consumo excessivo que é produzido principalmente pela agricultura e pecuária intensiva e industrial que consomem 80% da água dos reservatórios espanhóis.

“Isto num país com 75% do seu território em grave risco de desertificação e onde mais de um milhão de poços ilegais extraem de forma incontrolável um recurso fundamental para a vida” critica Julio Barea, especialista em Hidrogeologia da Greenpeace, admitindo que no futuro “Espanha irá enfrentar secas dez vezes piores do que as actuais”.

Espanha é o segundo país europeu com mais escassez de água e onde “2% dos espanhóis gastam 80% da água” e com esta água, irrigam-se diariamente 3,8 milhões de hectares em toda a Espanha, acrescenta o especialista da Greenpeace.

Estes argumentos são reforçados por Erika González, coordenadora da área de Águas da associação ambientalista espanhola, Ecologistas en Acción, acrescenta que “um terço dos regadios de Espanha se situa na Andaluzia”, região que enfrenta constantes e cada vez mais prolongados períodos de seca.

Mas apesar dos constrangimentos climáticos, o consumo de água na Andaluzia, especialmente na agricultura, “é tão alto que os reservatórios e barragens não são suficientes” alerta Erika González, num dos documentos publicados pela associação ambientalista.

“O pomar da Europa enfrenta a desertificação com a agricultura intensiva a ameaça 74% dos solos férteis da Espanha” sintetiza a Greenpeace.

Portugal gasta mais água do que recebe do céu

Em Portugal, a gestão da água no sector agrícola, ainda não atinge o nível de preocupações que se observa em Espanha, que neste momento gasta mais que a água que recebe vinda do céu. E Alqueva é a melhor demonstração de um modelo que tenta ser alternativo ao do país vizinho.

Num ano médio chega à grande barragem do Sul vindos de Espanha, 2000 hm3 e a concessão atribuída à Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas de Alqueva (EDIA) é de 620 hm3 (590 hm3 para o regadio e 30 hm3 para o consumo humano e industrial). É este equilíbrio que garante uma reserva de água para três anos de seca.

No entanto as pressões sobem de tom, no sentido de uma maior disponibilização de água para rega. Jorge Avelar Froes, dirigente da Associação + Tejo, reforça o argumento da Sedes, recorrendo aos números: a rede hidrográfica nacional, em ano médio, dispõe, sem contar com as afluências de Espanha, de 32 mil milhões de metros cúbicos/ano de águas superficiais e 8 mil milhões com origem subterrânea. De Espanha e através dos rios internacionais chegam 16 mil milhões. Os consumos hídricos globais rondam os 4500 milhões de m3/ano, 11% das disponibilidades que Portugal pode utilizar.

Partindo desta análise, os recursos hídricos em Portugal, não serão escassos. Perdem-se no mar. E perante a ameaça de escassez aumentam os apelos à construção de mais barragens, num contexto em que Espanha se dedica ao derrube das barreiras.

Depois da tempestade DANA, o sol voltou a nascer, e rapidamente o termómetro ultrapassou os 30 graus Celsius na região alentejana e o pó regressou aos campos onde o regadio não chega. Recordando a exemplificação dada ao PÚBLICO por Luís Seabra presidente da Associação dos Agricultores do Ribatejo: “Onde acaba Alqueva começa o deserto.”