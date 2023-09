Dez distritos sob aviso amarelo no domingo por chuva e trovoada

Dez distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo este domingo devido à previsão de chuva e trovoada, anunciou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os avisos mantêm-se por mais tempo nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto entre as 6h da madrugada deste domingo e as 23h59.

O IPMA colocou também os distritos de Coimbra, Leiria e Santarém em aviso amarelo, no domingo, entre as 9h e as 21h devido à previsão de chuva forte, possivelmente acompanha por trovoada, e o distrito de Aveiro entre as 9h e as 18h.

Já as regiões da Guarda e Castelo Branco ficam sob aviso amarelo das 12h às 21h. Por último, para Viseu, o alerta é lançado só durante a tarde, entre as 12h e as 18h.

Quanto à previsão de forte agitação marítima, com ondas de Oeste/Sudoeste que podem chegar aos 4,5 metros, o Instituto Português emitiu um aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa, em vigor durante a madrugada e manhã deste domingo.

O IPMA destaca ainda um aviso de vento forte na faixa costeira de várias regiões, com rajadas que podem chegar aos 80 quilómetros por hora. É o caso de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.