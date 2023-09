Morte de Ihor: Ministério Público pede que arguidos do segundo caso sejam julgados

O procurador do Ministério Público, Óscar Ferreira, pediu esta sexta-feira, no debate instrutório do segundo processo do caso da morte de Ihor Homeniuk, que os arguidos fossem todos pronunciados para julgamento nos exactos termos da acusação pela morte de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano que morreu quando estava sob custódia do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Para o procurador, durante a fase de instrução os arguidos não conseguiram contradizer o que está plasmado na acusação. Pelo contrário, Óscar Ferreira considera que os seus depoimentos reforçaram os factos de que estão acusados.

Neste segundo processo, o MP acusou cinco arguidos. Os acusados são o ex-director de Fronteiras de Lisboa António José Sérgio Henriques, dois inspectores, João Assunção Agostinho e Maria Belo Vieira, e dois seguranças, Paulo Marcelo e Manuel Correia. No caso de António Henriques, estão em causa crimes de denegação de justiça e prevaricação, no caso de João Agostinho e Maria Vieira está um crime de homicídio negligente por omissão e no relativamente aos dois vigilantes são-lhes imputados crimes de exercício ilícito de actividade de segurança privada e sequestro.

Na acusação, o MP considera que António Sérgio Henriques, na altura director de Fronteiras de Lisboa, agiu de forma a omitir as circunstâncias da morte de Ihor para impedir que fossem instaurados processos de natureza disciplinar contra os inspectores.

Depois de ter tido conhecimento da morte, comunicou, logo a 12 de Março de 2020 a ocorrência à então directora do SEF, Cristina Gatões Batista, mas disse que a mesma se ficara a "dever a uma crise convulsiva, omitindo que Ihor tinha sido algemado com as mãos atrás das costas, tendo sido necessário recorrer a força física, e mantido deitado num colchão, em posição de decúbito lateral, por um período de oito horas sem vigilância".

Esta informação também não constava do relatório entregue pelos vigilantes, uma vez que, segundo a acusação, no dia da morte, este responsável do SEF, "cerca das 20h25, dirigiu-se ao Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária e ali tomou as rédeas da elaboração do documento que devia ser feito pelos vigilantes que estavam de serviço durante o período em que ocorreu a morte de Ihor". No relatório, ficou apenas escrito que, pelas 8h15, os inspectores Duarte Laja, Luís Silva e Bruno Sousa se deslocaram ao centro e algemaram o detido.

Primeira informação: morte por causas naturais

Por isso, Cristina Gatões Batista disse ao então ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e à Inspecção Geral de Administração Interna (IGAI) que Ihor tinha morrido de causas naturais. Perante esta informação, a IGAI não abriu de imediato um processo de natureza disciplinar.

No caso dos restantes arguidos, que o MP entende que também devem ser responsabilizados pela morte do cidadão ucraniano, houve uma intervenção mais directa e ao longo do período em que o mesmo esteve sob custódia do SEF. Para o MP, se estes arguidos tivessem agido de forma diferente, Ihor poderia não ter falecido.

Ihor Homenyuk foi violentamente agredido e morto no dia 12 de Março de 2020 no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa

A entrada de Ihor em território nacional foi recusada no dia 10 de Março, alegadamente por ter referido que vinha trabalhar e não possuir visto para tal. Cerca das 21h15 desse dia, Ihor ter-se-á desequilibrado e caiu ao chão. Por estar com dificuldades em respirar, o inspector que o acompanhava introduziu-lhe uma caneta na boca para lhe desenrolar a língua, o que provocou sangramento daquela zona.

Depois de ser examinado no Hospital Santa Maria, em Lisboa, Ihor regressou ao aeroporto Humberto Delgado. Pelas 11h30 do dia 11 de Março, foi conduzido ao Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária, a fim de aguardar até às 15h28 pelo embarque num voo com destino a Istambul.

Chegada a hora, recusou-se a embarcar e foi novamente reconduzido ao centro onde, a certa altura, terá adoptado um comportamento agitado. Os vigilantes Manuel Correia e Paulo Marcelo, agora acusados pelo MP, alertaram os inspectores que decidiram isolar Ihor na sala dos médicos do mundo. Porém, como Ihor continuava agitado, refere a acusação que, por volta das 00h48, os arguidos Manuel Correia e Paulo Marcelo decidiram recorrer a fita adesiva para o imobilizar, tendo também comunicado novamente a situação aos inspectores do SEF, que por volta da 01h06 já do dia 12 de Março foram verificar a situação.

Como Ihor tinha uma escoriação na face, junto ao nariz, o casaco rasgado e revelava desconforto e agitação, chamaram os socorristas da Cruz Vermelha Portuguesa, que lhe deram um calmante. Pouco depois da retirada dos inspectores e ainda na presença dos socorristas, os arguidos Manuel Correia e Paulo Marcelo prenderam Ihor com fita adesiva à volta dos tornozelos e dos braços.

Preso com fita adesiva

Mas Ihor continuava agitado e os vigilantes chamaram de novo os inspectores, que cortaram as fitas adesivas que o prendiam, mas usaram para o mesmo efeito lençóis descartáveis, tendo dado indicações para que os tirassem quando adormecesse. Contudo, Ihor não adormeceu e tentou libertar-se dos lençóis. Manuel Correia voltou a prender Ihor com fita adesiva, mas apenas nas pernas. Para o MP, "os dois vigilantes agiram de mote próprio, sem ordem ou autorização para recorrer àquela forma de constrição de movimentos".

Pelas 07h27m, ao verificar a situação de guarda de Ihor, a arguida Maria Vieira deu instruções para o arguido Manuel Correia sair daquele local e retomar as suas funções na recepção, deixando o passageiro sozinho. Às oito horas da manhã do dia 12 de Março, ocorreu a mudança de turno, tendo sido relatado o sucedido ao vigilante que se seguiu e que se deslocou à Unidade de Apoio e, perante o arguido António Henriques, pediu que os inspectores resolvessem o assunto, porque os vigilantes não poderiam estar a cuidar de Ihor e, ao mesmo tempo, a tratar das entradas e saídas.

Quinze minutos depois, a pedido de António Henriques, o inspector de turno determinou aos inspectores Duarte Laja, Bruno Sousa e Luís Silva que fossem avaliar a situação. Segundo o MP, e tendo já até sido julgados e condenados, foram estes inspectores que agrediram o cidadão ucraniano e que depois "o algemaram com as mãos atrás das costas e colocaram, nas pernas, umas algemas médicas".

Nesse momento, o agora acusado inspector João Agostinho, que à data exercia a função de coordenador, dirigiu-se à sala e assistiu à algemagem sem nada ter feito. Momentos depois, também a inspectora Maria Vieira, que também foi agora acusada, se dirigiu à sala e viu como Ihor estava algemado. O MP entende que Maria Vieira e, sobretudo, João Agostinho, enquanto superior hierárquico dos referidos inspectores, "não reportaram de imediato a aplicação daquela medida especial de segurança ao arguido António José Sérgio Henriques, nem providenciaram para que, oportunamente, se fizesse cessar a aplicação da referida medida".

Inicialmente o Ministério Público optou por levar a julgamento apenas três inspectores, que entretanto já foram julgados e condenados a nove anos de prisão pela morte de Ihor, mas logo no despacho de acusação pediu a extracção de certidão para averiguar a prática de outros crimes, nomeadamente falsificação de documento, e a responsabilidade de mais intervenientes. Apontava para mais suspeitos no caso, que passaram a ser investigados num processo autónomo em 2020.