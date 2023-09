Um terço dos deputados do PSD não votou a favor da reconstituição da direcção de bancada

Cerca de um terço dos deputados do PSD (24) não aprovou a reconstituição da direcção de bancada​, que propunha dois novos vice-presidentes — Miguel Santos e Jorge Paulo Oliveira — e um novo coordenador para a Defesa, António Prôa.

Dos 77 deputados do PSD, 71 foram às urnas. 47 votaram favoravelmente, oito em branco e 16 nulo. Ou seja, 24 deputados social-democratas — cerca de um terço do seu total e mais do que um terço dos que foram às urnas — não aprovaram a reconstituição da direcção de bancada liderada por Joaquim Miranda Sarmento. Os seis deputados que não votaram estavam ausentes em missão parlamentar.

Ainda assim, a reconstituição da bancada obteve 66% de votos favoráveis — um resultado superior ao obtido, no ano passado, pela direcção da bancada do partido: a 13 de Julho de 2022, Miranda Sarmento foi eleito com 60% dos votos da bancada, registando-se 46 votos a favor, 20 brancos e 10 nulos.

As votações decorreram esta sexta-feira, primeiro dia da segunda sessão legislativa, entre as 10h e 12h, na sala de reuniões da direcção do grupo parlamentar do PSD. Os deputados social-democratas votaram a entrada de dois novos vice-presidentes — Miguel Santos e Jorge Paulo Oliveira — e a passagem de testemunho da pasta da coordenação da Defesa — que sai das mãos de Oliveira e vai para as de António Prôa.

"Coesão e união"

Jorge Paulo Oliveira, eleito por Braga, é deputado desde a XII legislatura e Miguel Santos, eleito pelo Porto, foi deputado na X, XII e XIII legislaturas, tendo já ocupado o cargo de vice-presidente da bancada quando Luís Montenegro, actual presidente do PSD, era líder parlamentar do partido (e Passos Coelho seu presidente).

Santos e Oliveira entram para substituir três vice-presidentes: Luís Gomes — que abandonou o Parlamento para abraçar novos caminhos profissionais em Miami —, Ricardo Baptista Leite — que saiu pelo mesmo motivo, mas para dirigir uma organização ligada à Saúde na Suíça — e Joaquim Pinto Moreira — que suspendeu o mandato de deputado após ser noticiado que era investigado na “Operação Vórtex”, voltando ao Parlamento dois meses depois e tornado a abandoná-lo a meio de Julho, depois de ser acusado nessa mesma investigação e, consequentemente, renunciar ao seu mandato.

Depois destas saídas, a direcção estava reduzida a nove vices: João Moura, Paula Cardoso, Paulo Rios Oliveira, Catarina Rocha Ferreira, Clara Marques Mendes, Andreia Neto, Hugo Oliveira, Hugo Carneiro e Alexandre Poço. Todos eles se mantêm na direcção. As eleições para a direcção da bancada funcionam através do método maioritário.

Em Julho, a direcção da bancada do PSD esteve envolta em polémica, sendo alvo de críticas de alguns deputados — que a acusavam de não ter autonomia face à direcção do partido e que contestavam não se ter votado a favor da moção de censura ao Governo proposta pela IL. Montenegro chegou a reunir com o grupo parlamentar, apelado à "coesão e união" do mesmo.