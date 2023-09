Folclore, imagens da capital e de Marcelo: Ucrânia agradece apoio português num vídeo

Cerca de três semanas após a visita do Presidente da República à Ucrânia, o Ministério da Defesa daquele país divulgou no X (antigo Twitter) um vídeo de agradecimento ao apoio que tem sido dado por Portugal.

Durante a manhã desta sexta-feira o Ministério da Defesa da Ucrânia publicou um vídeo com a legenda “Thank you, Portugal! Together, we will win” (“Obrigado, Portugal! Juntos, venceremos”).

Durante um minuto e dez segundos, ouve-se a música folclórica Apanhar o Trevo, por Arany Zoltán. A acompanhá-la, logo ao início, surge um vídeo de Marcelo Rebelo de Sousa a gritar “Slava Ukraini” ("Glória à Ucrânia”). O momento teve lugar no Dia da Independência do país, a 24 de Agosto, numa cerimónia que contou com a presença do chefe de Estado português junto do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Logo de seguida, imagens das ruínas do Convento do Carmo, da Torre de Belém, do Cristo Rei e do arco da Rua Augusta.

No vídeo, a Ucrânia começa por agradecer a Portugal a assinatura da declaração que oficializa a criação de uma coligação de 11 países da NATO com o objectivo de formar pilotos e técnicos ucranianos de caças F-16.

Mas não fica por aqui. O país agradece ainda a Portugal o envio de tanques, veículos blindados e artilharia e assegura que “a gentileza” portuguesa “nunca será esquecida”. No final surgem vídeos da manifestação que ocorreu em Lisboa e que condenou a invasão russa e ainda da Assembleia da República iluminada com as cores da bandeira do país de Zelensky.

Na publicação, que já conta com mais de 450 mil visualizações, registam-se comentários de apoio e encorajamento à Ucrânia. Uma das pessoas que deixaram um comentário foi Tiago Matos Gomes, presidente do Partido Democrata Europeu, que escreveu “Slava Ukraini! Glória à Ucrânia!”.