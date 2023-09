Metade cão metade raposa: este é o primeiro cruzamento conhecido entre os dois animais

É o primeiro cruzamento conhecido entre um cão e uma raposa e foi encontrada no Brasil em 2021, depois de ter sido atropelada por um carro na cidade de Vacaria, no Rio Grande do Sul. Dogxim ou Graxorra (nomes que fazem referência às palavras "cão" e “graxaim-do-campo”, palavra utilizada no Brasil para definir uma raça de raposa) foi levada para um centro de recuperação de animais selvagens, mas os veterinários não conseguiram apurar ao certo qual era a espécie que estavam a tratar.

O desconhecimento despertou o interesse de uma equipa de cientistas brasileiros que se apressou a analisar o ADN da fêmea — e a resposta já é conhecida.

De acordo com um estudo publicado no início de Agosto na revista científica MDPI, a Dogxim é o resultado do primeiro acasalamento conhecido entre uma raposa-dos-pampas e um cão doméstico de raça desconhecida. No estudo, os cientistas explicam que os cães têm 78 cromossomas e a raposa 74. Dogxim tinha 76.

O animal, que morreu de causas naturais no início deste ano, apresentava traços das duas espécies: tinha o tamanho médio de um cão, sabia ladrar, as orelhas eram grandes e pontiagudas e o focinho comprido. Já o pêlo, espesso e castanho-escuro, era semelhante ao de uma raposa.

O comportamento também era diferente. A Dogxim não se aproximava de pessoas, recusava a comida que os veterinários lhe davam e preferia alimentar-se de roedores vivos, escreve o jornal britânico The Telegraph, citando Flavia Ferrari, uma das tratadoras do animal. Durante o tempo em que esteve internada, passou a estar mais confortável perto de humanos e, por vezes, brincava com objectos.

A equipa de cientistas admite que a fêmea se possa ter reproduzido antes de ter sido encontrada, mas quando esteve em tratamento foi esterilizada.