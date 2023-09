A muralha, o navio e a capela da Quinta do Vesúvio

É imponente a Quinta do Vesúvio, propriedade que tal como Roma, Lisboa e S. Francisco se estende por sete colinas, sendo que há quem lhe acrescente ainda uma amplitude de 30 vales. É, de facto, um monumento espelhado no Douro, um símbolo da grandiosidade da região vinhateira, do arrojo e valentia com que foi moldada a paisagem justamente consagrada na lista do Património Mundial da Unesco.