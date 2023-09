Enterrar o Verão, mergulhar na rentrée: o que vem aí na cultura

Somos animais de recomeços: precisamos de renovações, de começar de novo, de abandonar peles velhas e enfiar novas. E somos animais de hábitos. Um deles: em Setembro, ano sim, ano sim, enquanto enterramos o Verão, olhamos para a frente. E o que vemos neste Setembro?

Uma paisagem cultural em ebulição, mais numas áreas do que noutras, a reflectir os nossos dias e a ajudar-nos a pensar sobre eles. Ou então a fugir deles…

Nesta edição, área a área, olhamos para os meses por vir.

A rentrée ocupa boa parte desta edição do Ípsilon, mas temos mais para ler. No teatro, Gonçalo Frota conversou com António Pires, que encenou A Tempestade de Shakespeare como nunca se viu e ouviu em Portugal. Pela primeira vez no nosso país, a peça é acompanhada pela música composta por Sibelius. Cesário Costa dirige a Metropolitana numa peça com três vozes ucranianas.

José, o Pai aterra no Teatro da Trindade, em Lisboa, até 29 de Outubro, antes de ir para outras cidades. Encerra um tríptico em que a família se mostra como lugar de violência e a fé está em crise. Gonçalo Frota conversou com o encenador Elmano Sancho.

Music for KIDS junta pela primeira vez a música que John Davis e Lou Barlow fizeram para Kids, de Larry Clark, filme marcante e definidor de uns certos anos 90. Rodrigo Nogueira, cuja T-shirt se intrometeu na conversa, entrevistou os Folk Implosion.

Os Sackler sabiam que estavam a drogar uma nação inteira com o Oxycontin, mas o lucro falou mais alto. O país está agora a braços com uma epidemia de opióides. "Pessoas que nunca tinham tomado drogas ilícitas, e que começaram a ingerir pequenas doses de Oxycontin, tornaram-se viciados de rua". O livro O Império da Dor, de Patrick Radden Keefe, cujas investigações jornalísticas são de um "rigor obsessivo", é uma "esmagadora obra de denúncia", escreve António Araújo, que lhe dá cinco estrelas. É neste livro que se baseia a popular série Netflix Painkiller.

Rafael Sousa Santos é, como ele próprio diz em entrevista, "uma pessoa de agora a escrever sobre assuntos históricos, alguns que se conseguem mais ou menos situar, outros que se percebe que são do domínio do fantástico". Um escritor "absolutamente na margem", às voltas com a História e com a imaginação em cima da História, elogia Hugo Pinto Santos, que se perdeu de amores pelo livro Spolia Pauper.

Nesta edição, escrevemos ainda sobre os novos filmes de Hong Sang-soo, Erige Sehiri, Serge Bozon e Kenneth Branagh; e os discos de James Blake e Olivia Rodrigo.

Boas leituras e boa rentrée!

Siga-nos no Spotify: as nossas escolhas semanais e playlists sobre o novo flamenco, as melhores canções dos Blur, 20 canções para celebrar 50 anos de hip-hop...