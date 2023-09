O regresso da Liga e das provas europeias

É o regresso em força do futebol. Do futebol de clubes, bem entendido, depois dos jogos das selecções a contar para o apuramento para o Euro 2024. Este fim-de-semana estão de volta os campeonatos nacionais e a I Liga arrancou já nesta sexta-feira com um triunfo do FC Porto sobre o E. Amadora, por 1-0, na Reboleira.

Neste sábado será a vez de Benfica e Sp. Braga entrarem em acção. Os "encarnados" deslocam-se a Vizela, enquanto os "arsenalistas" vão até Faro defrontar o Farense. Dois embates em que os visitantes têm, em teoria, algum favoritismo, mas que precisarão de o confirmar em campo.

Quanto ao Sporting, só subirá ao relvado do estádio José Alvalade no domingo para se bater com o Moreirense. Aqui encontra o calendário e os horários das transmissões televisivas da I Liga e aqui os da II Liga.

O quarteto que ocupou os primeiros lugares do campeonato na temporada passada terá também jogos europeus a meio da semana. É o regresso da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

Assim, o FC Porto começa a fase de grupos da Champions na terça-feira, em Hamburgo, casa emprestada do Shakthar Donetsk.

No dia seguinte, serão Benfica e Sp. Braga. Os bracarenses recebem o Nápoles, no primeiro teste à sua capacidade para se baterem taco a taco com alguns dos colossos do futebol europeu.

Já os benfiquistas abrem as portas do Estádio da Luz ao Salzburgo e um triunfo caseiro perante um dos adversários mais acessíveis do grupo é o que os seus adeptos pretendem. Aqui tem o calendário da prova, com todos os jogos.

Na quinta-feira será o Sporting a mostrar do que é capaz, mas na Liga Europa. Os "leões" viajam até à Áustria para defrontarem o Sturm Graz. Encontra aqui o calendário completo dos jogos da Champions e aqui o da Liga Europa.

Nos principais campeonatos europeus, o destaque vai para a Liga italiana onde neste sábado os dois primeiros se defrontam. Ainda para mais, este embate é sinónimo de derby: o Inter recebe o Milan, num jogo que coloca frente a frente os dois únicos emblemas só com triunfos nas três jornadas já disputadas no campeonato italiano.

Na Premier League, no sábado, logo depois do almoço (15h), o West Ham recebe o líder Manchester City. A realizar um excelente início de campeonato, os "hammers" estão a apenas dois pontos dos "citizens" e serão um teste interessante ao actual campeão inglês.

No futsal, Portugal inicia no sábado, contra a Finlândia, a Ronda de Elite de acesso ao Campeonato do Mundo 2024, jogando novamente na quarta-feira com a Geórgia – no grupo português está ainda a Arménia. Os vencedores dos grupos garantem a qualificação directa para a fase final do Campeonato do Mundo, que será disputada no Uzbequistão. Os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, de onde sairão as duas últimas selecções europeias.

Em França, prossegue o Mundial de râguebi. A selecção portuguesa começa este sábado, contra o País de Gales, aquela que é a sua segunda participação na competição.

No basquetebol, Benfica e imortal disputam sábado a Supertaça, enquanto no voleibol o Europeu termina nesse dia e será conhecido o novo campeão continental numa final disputada entre Itália e Polónia.

No ténis, Portugal e Áustria disputam a eliminatória do Grupo I Mundial da Taça Davis que dará acesso ao play-off de apuramento para as Finais da Taça Davis de 2024. No golfe, o Royal Óbidos Spa & Golf Resort recebe até domingo o Open de Portugal com sete portugueses entre os 144 concorrentes.

Sobre rodas será disputado, domingo, mais um Grande Prémio de Fórmula 1. Em Singapura, na 16.ª prova do Mundial, Max Verstappen surge como grande favorito a mais uma vitória na temporada – que será a 11.ª consecutiva. E em Madrid, também no domingo, o norte-americano Sepp Kuss deverá festejar o triunfo na Volta a Espanha em bicicleta, naquela que será a sua primeira grande conquista como ciclista profissional.

