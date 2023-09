Hotel de Ronaldo em Marraquexe foi abrigo para vítimas do sismo em Marrocos?

A frase

O hotel Pestana CR7 Marrakech, uma parceria entre Cristiano Ronaldo e o grupo Pestana na capital de Marrocos, terá disponibilizado abrigo para as vítimas do terramoto que abalou o país há uma semana.

Contexto

Há uma semana, a 8 de Setembro, um sismo com magnitude de 6,8 na escala de Richter, com epicentro a sudoeste de Marraquexe, provocou quase três mil mortos. De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica do país, o epicentro deu-se a 18 quilómetros de profundidade e a 70 quilómetros da cidade, nas montanhas do Atlas.​

No dia seguinte, contas com dezenas de milhões de seguidores nas redes sociais anunciaram que “um hotel em Marraquexe, propriedade de Cristiano Ronaldo”, estaria a “oferecer” abrigo às vítimas. Por exemplo, a GOAL – projecto dedicado à actualidade futebolística – disseminou essa informação via Facebook, acumulando, em poucos minutos, centenas de comentários e partilhas a sublinhar o gesto de Cristiano Ronaldo.

Os factos

Num e-mail enviado à Reuters, um porta-voz do grupo Pestana negou os relatos. Segundo a mesma fonte, o hotel Pestana CR7 Marrakech não foi afectado pelo terramoto, mas recebeu muitas pessoas que estavam hospedadas noutros hotéis da cidade e procuravam novo alojamento.

Em resumo

A informação difundida nas redes sociais é falsa. Ainda assim, à noite desta sexta-feira, a publicação da GOAL, assinalada pelo próprio Facebook como falsa, conta com mais de 27 mil reacções e 729 partilhas.