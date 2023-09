Guia para ver o jogo de estreia de Portugal no Mundial de râguebi

Se na tarde deste sábado o seu único interesse ao ligar a RTP2 para assistir à estreia de Portugal no Mundial passa por, no final, festejar uma vitória portuguesa, o melhor é arranjar outros planos. As previsões dão 5% de hipóteses para uma vitória dos “lobos” contra o País de Gales. Porém, se comparamos com outros jogos desta segunda jornada, a confiança nas probabilidades de Portugal até nem são muito pessimistas: à Namíbia e à Roménia foram dados 0.1% de hipóteses de vencerem a Nova Zelândia e a África do Sul, respectivamente.

O jogo de estreia de Portugal no Mundial terá 80 minutos, divididos em duas partes de 40 minutos. No final da primeira metade e no final da partida, não fique à espera que seja indicado o tempo de descontos. No râguebi isso não é motivo de controvérsias e polémicas. Nas paragens prolongadas, o árbitro dará indicação para o cronómetro parar. Assim, quando for atingido o minuto 40 (fim da primeira parte) e o 80 (final do jogo), a partida termina logo que a jogada que estiver a decorrer terminar.

Não se surpreenda se começar a ouvir durante a transmissão televisiva vozes de intervenientes no jogo. Todos os árbitros têm um microfone e quem assiste ao jogo pela televisão terá a possibilidade de ouvir as conversas dos árbitros com os jogadores.

No râguebi, o uso da tecnologia para auxiliar os árbitros remonta ao século passado. A primeira vez que um jogo da modalidade contou com a assistência do videoárbitro (TMO) foi em 1995, num confronto entre equipas sul-africanas. E, também aqui, não haverá nada a esconder: se necessário, as comunicações entre o TMO e o árbitro vão ser ouvidas em tempo real, sendo que no estádio os espectadores terão a possibilidade, através dos ecrãs gigantes, de ver as imagens a partir das quais será tomada a decisão final.

Num jogo de râguebi, a mostragem de um cartão amarelo a um jogador implica sempre uma exclusão de dez minutos. Neste Mundial, há uma novidade: se tiver dúvidas sobre a decisão de mostrar cartão amarelo ou vermelho, o árbitro pode solicitar o auxílio a um TMO auxiliar. Este árbitro terá oito minutos – o jogo continua a decorrer e o atleta que viu o amarelo continuará a cumprir a exclusão temporária – para comunicar ao juiz principal qual deve ser a decisão final: manter o amarelo ou alterar para o vermelho.

O que também pode surpreender quem não está habituado a ver râguebi é a presença dos médicos dentro do relvado com o jogo a decorrer. Para evitar interrupções, se um jogador precisar de assistência – o que no râguebi, por estranho que pareça, é bem menos comum do que no futebol -, a partida continua e a equipa médica pode entrar em campo e prestar auxílio ao atleta.

Sendo um jogo de muito contacto e propício a choques, no râguebi é normal acontecerem cortes e lesões com sangue. Nestes casos, os jogadores podem ser substituídos temporariamente por dez minutos, regressando ao jogo após receberem a assistência médica.

A terminar, o alerta mais importante: se durante o Portugal-País de Gales não vir adeptos nas bancadas e/ou jogadores no relvado a insultar ou a discutir com o árbitro inglês Karl Dickson, não se assuste. No râguebi internacional, isso é normal.