Christ Tshiunza, o galês que em 2010 não sabia que existia râguebi

O segunda-linha dos Exeter Chiefs é um dos valores emergentes da nova geração do País de Gales, mas tendo nascido na República Democrática do Congo, descobriu mais tarde a modalidade.

Uma das novidades que o seleccionador galês Warren Gatland vai apresentar na equipa inicial do País de Gales nesta tarde, em Nice, na estreia de Portugal no Campeonato do Mundo de râguebi, será o segunda-linha Christ Tshiunza. Aos 21 anos, o jogador dos Exeter Chiefs, equipa da Premiership inglesa, vai vestir a camisola 4 e jogar ao lado do seu colega de equipa Dafydd Jenkins. Porém, Tshiunza, que nasceu em Kinshasa, na República Democrática do Congo, admite que até a sua família se mudar para o País de Gales, não sabia sequer que a modalidade existia: “É surreal [estar no Mundial], considerando que em 2010 nem sequer sabia o que era râguebi.”

Quando o árbitro inglês Karl Dickson apitar para o início do Portugal-País de Gales, do lado dos britânicos não estará Dan Biggar, a grande figura da selecção galesa actualmente, mas estarão grandes nomes do râguebi mundial, como Taulupe Faletau - um dos dois jogadores que repete a titularidade em relação ao jogo com Fiji -, ou Gareth Anscombe e Leigh Halfpenny, que apenas têm estado de fora das opções de Gatland por problemas físicos.

Porém, num “XV” que será um cocktail bem equilibrado entre experiência e juventude, Christ Tshiunza será das caras menos conhecidas dos adeptos do râguebi. Versátil e um dos talentos emergentes dos galeses, o jogador dos Exeter Chiefs conta apenas com duas internacionalizações pelo País de Gales, mas teve um percurso sólido nas selecções jovens galesas, até que a 14 de Novembro de 2019, com apenas 19 anos, estreou-se pelo “XV” sénior.

Agora, em Nice, tendo ao seu lado Jenkins - igualmente muito jovem (20 anos) -, Christ Tshiunza será, com os seus 198 centímetros e 114 quilos, uma das ameaças para o “pack” português, mas o segunda-linha admite que ainda sente “que é esquisito” tudo o que está a viver.

Tendo tido a oportunidade de jogar pela França ou Inglaterra, Tshiunza diz que optou pelo país que “tão bem” o recebeu. Começou a jogar na Whitchurch High School, escola que também formou Sam Warburton, e o capitão dos galeses no Mundial 2015 não esconde a admiração pelo promissor avançado: “Ele sente-se muito confortável com a bola na mão e não tem medo de mergulhar no ‘breakdown’. Reúne todos os requisitos que são necessários. Sou um grande fã.”

Mas para Tshiunza, ser titular num jogo de um Campeonato do Mundo é algo que ainda considera “surreal”. O “4” dos britânicos diz-se surpreendido com a preparação dos galeses – “Nunca fiz nada parecido. Faz-te perceber o quão grande é este torneio, o quão sério é” -, e confidencia conversas com Dafydd Jenkins, o seu parceiro de quarto e que estará ao seu lado contra Portugal nas formações-ordenadas. “Ainda é tudo um pouco estranho. Somos colegas de quarto e, às vezes, simplesmente ficamos deitados na cama, olhamos um para o outro e perguntamos: ‘O que estamos aqui a fazer? Aos 20 anos, o que fizemos para merecer isso?’”

Mas se para Tshiunza a presença num Mundial ainda não foi assimilada, para os seus familiares, que vão estar na partida em Nice, os sentimentos prometem ser ainda mais confusos. “Eles não têm a menor ideia [das regras]! Quando a minha família vem aos jogos, passam o tempo todo a perguntar: ‘Onde está o Christ, onde está o Christ? Mesmo que não conheçam as regras, estou feliz que possam vir e apoiar.”