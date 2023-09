All blacks em serviços mínimos

A vitória da Nova Zelândia não estava em causa e a única dúvida era saber se o primeiro triunfo dos all blacks no Mundial 2023 iria destronar a vitória da Irlanda frente à Roménia (82-8), tornando-se assim no resultado mais volumoso da competição. Porém, para alívio da Namíbia, os neozelandeses ficaram-se por um “suficiente menos” no segundo teste em França.

A vitória por 71-3 contra a selecção com pior ranking da prova, cumpre apenas os serviços mínimos da Nova Zelândia: ganhar com a conquista do ponto de bónus ofensivo - mais do que quatro ensaios marcados.

Derrotadas no primeiro jogo – os all blacks pela França; os welwitschias batidos pela Itália -, Nova Zelândia e Namíbia defrontaram-se em Toulouse num duelo do Grupo A onde, já se sabia, haveria pouca história.

A partida resume-se à contagem dos ensaios neozelandeses. Começou aos 2’ (Cam Roigard), acabou no 11.º, marcado por Rieko Ioane, no minuto 78.

Pelo meio, viu-se uma formação namibiana a acumular erros técnicos que frustraram todas as tentativas de chegar ao ensaio e uma Nova Zelândia demasiada desinspirada, que dificilmente tirará aspectos positivos deste jogo: já perto do final, o pilar neozelandês Ethan de Groot foi expulso, após mais um choque numa placagem com a cabeça do adversário.