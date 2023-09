FC Porto regressa às vitórias na Amadora

Um mês de silêncio depois, voltou a ouvir-se a voz de Sérgio Conceição. Entre as muitas coisas que disse, admitiu que o FC Porto entrava mal nos jogos. Nesta sexta-feira, no José Gomes, na Reboleira, os portistas, mesmo com uma revolução no "onze" e no perfil táctico promovida pelo seu treinador, entraram mal, acabaram mal e não estiveram muito bem pelo meio, mas conseguiram bater o Estrela da Amadora por 0-1 no jogo que abriu a 5.ª jornada da I Liga. Um golo de Taremi deu os três pontos à formação portista, que, pela primeira vez esta época, não sofreu golos, e que, para já, fica isolada no comando do campeonato.

O regresso do FC Porto à Reboleira marcava também o regresso de Sérgio Conceição ao banco. E com o seu regresso, veio uma revolução. Nunca Conceição tinha mudado tanto de um jogo para o outro. Foi uma revolução nos nomes e no perfil táctico. Defesa a três, com uma novidade entre os centrais, a estreia de David Carmo, mais estreia a titulares de André Franco, Alan Varela, Fran Navarro, Evanílson e Gonçalo Borges.

Uma revolução para enfrentar um Estrela que se tem aguentado bem com este regresso ao futebol de primeira – vinha de uma vitória e um empate, e, antes disso, tinha feito vida muito difícil na Luz. Uma equipa agressiva, prática, pouco dada a grandes malabarismos e muito directa no seu jogo ofensivo, sempre em progressão, para aproveitar a capacidade física e a velocidade dos seus homens da frente.

O que se viu durante boa parte da primeira parte no José Gomes foi um jogo de muitas paragens. Aos 3’, lesão de Marcano, jogo parado – o espanhol seria substituído por Wendel. Aos 4’, penálti assinalado a favor do Estrela e bem revertido pelo VAR, jogo parado. Aos 12’, Evanilson lesionado, jogo parado – o brasileiro também iria sair, dando lugar a Taremi. Pouco jogo houve nos primeiros 20 minutos e isso ficaria bem expresso no tempo de compensação da primeira parte – nove minutos.

Mas também se jogou futebol na primeira parte. O FC Porto levava algum tempo para se adaptar às contrariedades e o Estrela ia aproveitando para se mostrar perigoso – logo aos 5’, no tal lance de penálti revertido, Leo Jabá conseguiu ter espaço para um remate dentro da área, apesar da oposição de Pepe. E aos 22’, Ronald, à entrada da área, ganhou espaço, tirou Wendel do caminho, mas o seu remate só não chegou à baliza devido a um corte de Galeno.

O jogo entrou numa fase sem interrupções, os “dragões” conseguiram ganhar algum ritmo e, aos 29’, chegaram ao golo. Pepe ganhou uma disputa de bola no meio-campo e rapidamente a endereçou a Taremi. O iraniano, que tinha saído do banco, recebeu e apontou para a baliza de Brígido. A bola bateu no poste e entrou – foi primeiro golo de Taremi esta época pelo FC Porto.

Positivo/Negativo Positivo Pepe Aos 40 anos, o central português continua insuperável na dedicação e na qualidade. Comandou com grande acerto a defesa nervosa da vantagem mínima e ainda teve a visão de jogo para ver a desmarcação de Taremi no lance do golo.

Positivo Taremi Começou no banco, mas entrou quase no início e foi decisivo, ao marcar o golo do triunfo. Estreou-se a marcar esta época e, estando bem, é o melhor avançado do FC Porto. De longe.

Positivo Ronald e Ronaldo O extremo brasileiro terá sido o melhor jogador do Estrela, sempre com os olhos na baliza. Quanto ao ponta-de-lança português, foi sempre uma boa referência para o ataque da equipa de Sérgio Vieira. Negativo Omurwa O central queniano foi muito lento a recuperar e deixou Taremi em posição legal para fazer o golo. Já não regressou para a segunda parte.

Negativo Wendell Saltou para o campo logo de início, depois da lesão de Marcano, e pareceu sempre muito frágil, sobretudo a defender. Mas não foi o único do FC Porto em rendimento baixo.

Após o golo, os portistas tiveram a sua melhor fase, mas a equipa da casa teve duas belas situações para o empate nos tais nove minutos de compensação – Leo Cordeiro num remate que saiu ao lado e Ronald Pereira numa jogada individual que só Diogo Costa impediu que desse golo.

O Estrela manteve essa disposição na segunda parte, com algumas boas aproximações à baliza portista e o FC Porto ficou-se pela sempre perigosa gestão de vantagem mínima. Em cima dos 90’, Alan Varela, que já mal conseguia correr, salvou o FC Porto de perder pontos, tirando em cima da linha um remate de Regis.