Sexta na TV: Um cão chamado Keanu, um Pinochet zombie e a história do Viagra

Há ainda O Último dos Moicanos, Arthur Rambo, as estreias de Poker Face e Wilderness, O Clube e O Pequeno Stuart Little.

CINEMA

Keanu

Cinemundo, 20h45

Antes de Jordan Peele se revelar como realizador de filmes como Get Out, Nós ou Nope, era um actor cómico de excepção que fazia parceria com Keegan-Michael Key, primeiro em Mad TV, depois em Key & Peele. Em 2016, protagonizaram este filme de Peter Atencio co-escrito por Peele sobre dois primos não muito duros que ficam com o gato de um poderoso líder criminoso de Los Angeles nas mãos.

O Último dos Moicanos

AXN, 22h

O Último dos Moicanos é uma adaptação romântica de Michael Mann do romance homónimo de James Fenimore Cooper. O cenário é o conflito entre os britânicos e os franceses na América colonial. Daniel Day-Lewis é Hawkeye, um colono americano criado por moicanos, um homem independente que não se quer comprometer com nenhum dos lados do conflito. Michael Mann captura a crueza e maldade desta época de batalhas e enriquece o filme com uma pitada de romance, que se desenvolve entre Hawkeye e a filha de um oficial britânico (Madeleine Stowe).

Arthur Rambo

RTP2, 22h53

A vida parece sorrir a Karim D, um jovem escritor tornado celebridade depois do êxito da sua última obra. Isto até alguém descobrir que, algum tempo antes, e sob o pseudónimo Arthur Rambo, partilhara no Twitter uma série de conteúdos de teor anti-semita e homofóbico. De um momento para o outro, Karim vê-se ostracizado e odiado pela opinião pública, que o converte numa espécie de bode expiatório de todas as desgraças do mundo. Inspirado numa história verídica, um drama de Laurent Cantet.

El Conde

Netflix, streaming

Estreia. No novo filme do chileno Pablo Larraín, que teve estreia em Veneza, Augusto Pinochet, o ditador do Chile que subiu ao poder num golpe ocorrido há 50 anos, é um vampiro de 250 anos. Um dia, decide deixar de beber sangue humano, prescindir da vida eterna e morrer. A direcção de fotografia é do veterano americano Edward Lachman, que deu cor a filmes de nomes que vão de Mira Nair, Sofia Coppola, Steven Soderbergh, Wim Wenders, Todd Haynes, Paul Schrader, Susan Seidelman ou Todd Solondz.

SÉRIE

Poker Face

SkyShowtime, streaming

Com Natasha Lyonne no centro, Rian Johnson, realizador de Knives Out, criou esta série de detectives muito inspirada no clássico Columbo, em que Peter Falk apanhava assassinos. Lyonne é Charlie Cale, uma mulher em fuga do dono de um casino de Las Vegas que viaja pela América e se cruza com pessoas boas e más, usando o seu talento para saber se alguém está a mentir para resolver crimes.

Wilderness

SkyShowtime, streaming

Jenna Coleman (Doctor Who) e Oliver Jackson-Cohen (O Homem Invisível, versão 2020) são os protagonistas desta aparente história de amor centrada num casal britânico e viver em Nova Iorque. Tudo parece perfeito, até que ela descobre que ele anda a traí-la. Ele decide sugerir-lhe partir numa viagem pelos parques americanos para remendar a situação, mas é aí que tudo vira um pesadelo. Uma criação de Marnie Dickens.

O Clube

Prime Video, streaming

Criada por João Matos e realizada na sua maioria por Patrícia Sequeira, esta série original da Opto, a plataforma de streaming da SIC, centra-se num clube de diversão nocturna e nas mulheres que lá trabalham. Em vésperas da estreia da quarta temporada na própria Opto, algo que acontecerá no dia 22, as três primeiras épocas chegam à Prime Video da Amazon.

DOCUMENTÁRIO

Viagra: O Pequeno Comprimido Azul que Mudou o Mundo

Discovery, 21h

Estreia. Em três episódios, a história do Viagra é vista à lupa, do seu desenvolvimento ao lançamento e ao impacto que teve no mundo quando começou a ser comercializado em 1998.

INFANTIL

O Pequeno Stuart Little

SyFy, 22h15

O senhor e a senhora Little prometeram ao filho George que lhe dariam um irmão mais novo e foram ao orfanato com a intenção de adoptar uma criança. Mas, quando voltam para casa, em vez de trazer um menino, trazem um rato chamado Stuart. Às 23h34 passa a sequela de 2002, também realizada por Rob Minkoff.