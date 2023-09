Pedro Nuno Santos vai para a Comissão de Assuntos Europeus

O antigo ministro das Infra-Estruturas, que regressou ao Parlamento em Julho, já tem comissões atribuídas: vai ser membro efectivo da Comissão de Assuntos Europeus e suplente na Comissão de Economia e Finanças.

Já se sabia que o novo deputado queria fazer parte de comissões mais institucionais e não das mais susceptíveis de gerarem grandes debates políticos. O lugar de suplente (só raras vezes será chamado a participar) na Comissão de Orçamento e Finanças terá que ver com a sua formação em Economia. A atribuição das comissões já consta da biografia do deputado no site do Parlamento.

É um dado interessante Pedro Nuno Santos passar, de agora em diante, a integrar a comissão presidida por Sérgio Sousa Pinto, um senador do PS com tem duras divergências ideológicas. Talvez os dois estejam mesmo nos antípodas, embora tanto Sérgio Sousa Pinto como Pedro Nuno, em momentos diferentes, tenham feito parte do grupo de conselheiros mais próximos de António Costa.

Apesar das divergências políticas, existe uma boa relação entre os dois. Em entrevista ao PÚBLICO em 2020, Sérgio Sousa Pinto – que nunca apoiará a futura candidatura a secretário-geral do ex-ministro das Infra-Estruturas – dizia: “O Pedro Nuno Santos tem duas qualidades que eu considero muito pouco comuns e muito importantes. A primeira é que tem coragem. Não há muita gente corajosa em Portugal. É uma qualidade que deve ser respeitada. E a segunda qualidade que tem é que, estando ele certo ou errado, é de facto um homem de convicções. E todos os ambiciosos sabem que as convicções são das coisas menos operativas para a progressão política. Não há nada que facilite mais o deslizamento ascensional do que não ter convicções nenhumas.”

Além da actividade parlamentar, o antigo ministro vai ter um programa de comentário político na SIC-Notícias, que começa em Outubro.