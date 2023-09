Professores: a OCDE dixit!

Então, ficámos a saber que os professores do secundário ganham mais 42% do que a média dos trabalhadores portugueses e mais do que a média dos salários com licenciatura. Perderam 1% do salário real.

Não chegou a altura de haver um diálogo apaziguado e sobretudo de não agirem “à la Stop”, de não queimar as pontes de negociação entrando a flagelar os alunos e as famílias com greves? Sugiro, pensando nos dados publicados pela OCDE e tratados ontem no PÚBLICO, que deixem de lado a palavra “vergonha” para fustigar os rancores. Sem dúvida que prestam um serviço inigualável, e sem preço, mas também médicos e enfermeiros e polícias e muitas, se não todas, as profissões. Sem dúvida que a “casa às costas” não pode existir.

O país precisa de vencer a chaga dos salários baixos. E precisa da Educação para isso: a tempo e horas na sala de aula, depois disso, negoceiem. De boa-fé. Com a certeza de que nenhum Governo estará a negociar para prejudicar os professores. Com tanto barulho aos olhos de todo o país à volta das greves e manifestações, é improvável que o Governo esteja contra a classe dos professores. Encontrem uma solução equilibrada! Ela deve existir.

José Elias de Freitas, Lisboa

O lado lunar da História

Estar do lado certo da História tem sido um conceito muito utilizado para justificar vitórias ou fracassos em opções, conflitos e ideologias determinantes. Empregue por quem ousa defender verdades insondáveis ou dogmatismos insustentáveis. Foi assim com o fim da URSS, com as sucessivas invasões e conflitos no mundo inteiro e agora com o conflito na Ucrânia. Quem está do lado certo da História? Os que defendem a invasão com o pretexto de a Rússia se sentir cercada e ameaçada e defender os povos russófonos nos territórios ucranianos; os que defendem a generalização da escalada militar e a derrota militar da Rússia a todo o custo; ou ainda os que defendem o fim do conflito, defendendo uma paz negociada e colocando a inteligência ao serviço de uma negociação construtiva e inspiradora de confiança. Mas a História não é linear e está repleta de contradições. Aqueles que consideraram precocemente o fim da História agora constatam que o mundo está mais injusto, desigual e inseguro. Valores e princípios civilizacionais conquistados há décadas são diariamente ultrajados e subvertidos. A humanidade está doente e a necessitar de urgente profilaxia. Afinal, onde se situa e quem está do lado certo da História?

Alfredo Fernandes, Rio Tinto

Rui Pinto fez muito mais do que quadros bem pagos

Rui Pinto não vai esquecer a vinda do Papa Francisco a Portugal. O Futebol Leaks fica para a história da redondinha. A lei da amnistia via perdão papal, que o amnistiou de 79 crimes, falta de provas e o interesse público não declarado pesaram na condenação a quatro anos de pena suspensa na sua execução. A pena suspensa, que tanto tem ajudado colarinhos brancos, desta vez deu um ar da sua graça e evitou o cumprimento de pena de prisão efectiva ao célebre Rui Pinto. O jovem gaiense merecia trabalhar para a Polícia Judiciária no combate à criminalidade económico-financeira. Rui Pinto fez, também, um enorme serviço à Autoridade Tributária. Espero que o Estado saiba aproveitar todas as informações disponibilizadas pelo talento da ciência da computação. Rui Pinto, trabalhando de graça, fez muito mais do que quadros bem pagos.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

O regresso às aulas

Oficialmente, o mundo escolar começou mais um ano, talvez com todos ou os mesmos problemas de sempre, difíceis de solucionar. Antes, o mundo da política também iniciou os trabalhos “escolares”​, através do já nacionalizado francesismo rentrée, incluindo festas, festejos em universidades de Verão, em que todos os alunos passaram com distinção, não fossem eles a “escola da boa governação”, como tem sido esse o apanágio ao longo das últimas décadas.

Todavia, não podemos acabar este tema do regresso às aulas sem dar conta do mais recente achado, que se traduz numa “obra rara” da autoria do decano de todos os decanos da política em Portugal. Esta obra-prima tem como título O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar [de Aníbal Cavaco Silva], resumindo-se a uma espécie de manual político-escolar, essencial para a governação do ingovernável Portugal.

José Amaral, Vila Nova de Gaia