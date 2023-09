A rentrée da luta climática está aí

Hoje o dia começou cedo para os activistas do colectivo Greve Climática Estudantil, que fecharam as entradas do edifício onde ia decorrer o Conselho de Ministros, em Algés, ao início da manhã para alertar que a crise climática deveria estar no centro do debate político. "É inaceitável que os governos não coloquem nas reuniões a crise climática no centro da mesa de discussão. A humanidade registou os meses mais quentes de sempre e vai ser mais intenso", afirmava a activista Beatriz Xavier.

Esta acção serve de aquecimento para a marcha convocada para esta sexta-feira, que começa às 10h no Ministério Público de Oeiras. Em Portugal, os jovens exigem o fim do uso dos combustíveis fósseis em Portugal até 2030 e a transição para electricidade totalmente "renovável e acessível" até 2025. Estas acções, como nos descreve o Nicolau Ferreira, estão integradas na rentrée do movimento global Fridays for the Future, que está a preparar 700 eventos pelos vários continentes (a maioria na Europa), entre greves, marchas e outras acções que decorrem por estes dias.

Numa outra dimensão da luta por justiça climática, esta semana trazemos novidades sobre o caso levado ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) por seis jovens portugueses, que serão ouvidos em Estrasburgo numa audiência a 27 de Setembro. Esta quinta-feira, o Azul publica em exclusivo em Portugal – em conjunto com jornais como The Guardian, El País, Der Spiegel e La Stampa – as respostas dos governos às questões colocadas pelo tribunal, ao longo de um processo iniciado em 2020.

Condescendência, trivialização e desvalorização são três palavras que resumem o tom dos argumentos jurídicos usados pelos governos ao responder às provas apresentadas pelos seis jovens. Somos também lembrados de que "o acordo de Paris não prevê direitos individuais" – ou seja, apesar de todo o esforço apregoado pelos governos, a leitura destas respostas mostra que as boas intenções deixam de ser tão relevantes quando começamos a falar das vidas concretas das pessoas, e não apenas de estatísticas.

O planeta, como sabemos, continuará por cá independente do impacto das alterações climáticas. A grande batalha que enfrentamos é para manter as condições mínimas para que os seres humanos e toda a biodiversidade que habitam o planeta possam continuar a prosperar. A luta por justiça climática é, precisamente, para que se olhe para cada uma das vidas afectadas, em pé de igualdade, para além das médias e das estatísticas.

Quando percebemos que os governos e entidades internacionais não estão disponíveis para dar satisfações às pessoas que são afectadas de forma muito concreta pelas alterações climáticas e pedem para ser ouvidas, a luta climática – seja nas ruas ou nos tribunais – ganha ainda mais sentido.