Proveitos da actividade turística cresceram 26% até Julho

A actividade turística rendeu proveitos de 3200 milhões de euros entre Janeiro e Julho deste ano, mais 26,1% do que no mesmo período de 2022, revela esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá ainda conta que o total de dormidas ascendeu a 42,8 milhões, mais 14,8% face ao período homólogo (mais 5,2% nos residentes e mais 19,4% nos não residentes).

Considerando apenas o mês de Julho, os proveitos da actividade turística ascenderam a 754 milhões de euros, mais 10,6% do que em Julho do ano passado, e as dormidas a 8,8 milhões, uma subida de 1,5% em termos homólogos. Em face destes números, o INE refere que “os proveitos da actividade turística seguem trajectória de desaceleração”.

Comparativamente a Julho de 2019, antes da pandemia, verificaram-se aumentos de 41,0% nos proveitos totais e 42,4% nos relativos a aposento.

Também em Julho, o número de passageiros nos aeroportos nacionais cresceu 12,5%, para sete milhões, um recorde no número médio diário de passageiros desembarcados desde que há registos, divulgou hoje o INE. “Desde o início de 2023, têm-se verificado máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais”, refere.

O desembarque médio diário ascendeu a 117,2 mil passageiros, mais 12,4% face a Julho de 2022 (104,3 mil) e 11,1% acima do verificado em Julho de 2019 (105,5 mil), o que corresponde ao valor médio diário mais elevado desde que há registos”.

No acumulado de Janeiro a Julho, o número de passageiros aumentou 25,2% face a igual período de 2022, enquanto o movimento de carga e correio registou um decréscimo (menos 1,6%). Comparativamente ao mesmo período de 2019, registaram-se acréscimos de 11,8% e 8,2%, respectivamente.