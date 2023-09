Lucros: supermercados e empresas de energia têm de pagar contribuição de 33% este mês

As empresas do sector energético e as empresas da distribuição alimentar que são abrangidas pelas contribuições extraordinárias sobre os lucros “excedentários” obtidos ao longo de 2022 têm até ao final de Setembro para pagar ao Estado os novos tributos.

A lei prevê que a liquidação das contribuições, feita através da declaração dos resultados a ter em conta para o apuramento do “lucro excedentário” e o cálculo do valor a pagar ao Estado, seja feita até 20 de Setembro e que a entrega do valor aconteça até ao final do mês (30 de Setembro). São os prazos que se aplicam às empresas cujo período de tributação de 2022 tenha coincidido com o ano civil.

Depois de as empresas submeterem as declarações, o fisco gera uma referência de pagamento para as donas dos supermercados e das empresas do sector energético usarem para proceder à entrega do tributo.

Se uma empresa não pagar a contribuição dentro do prazo, “começam a correr imediatamente juros de mora”, cabendo ao fisco “cobrar a totalidade da dívida”, prevê a lei, que se dirige tanto aos lucros de 2022 como aos que serão apurados relativamente ao exercício de 2023.

Embora a lei já esteja publicada em Diário da República desde 31 de Dezembro de 2022 e estes prazos já sejam conhecidos desde essa altura, o Governo só aprovou os modelos das declarações fiscais neste mês de Setembro, a poucos dias da data-limite para a liquidação do tributo.

A portaria que dá a conhecer os documentos (as declarações-modelo 59 e 60) e que inclui as instruções de preenchimento, assinada pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Santos Félix, foi publicada no Diário da República de quarta-feira e entrou em vigor nesta quinta-feira.

Tanto a contribuição temporária sobre os sectores da energia como a contribuição sobre as empresas da distribuição alimentar têm taxas de 33%. A contribuição incide sobre os lucros excedentários obtidos em 2022, ou seja, à fatia dos resultados que exceda “o correspondente a 20% de aumento em relação à média dos lucros tributáveis nos quatro períodos de tributação” anteriores.

Por isso, as empresas têm de indicar na declaração qual foi o valor do lucro tributável de 2018, 2019, 2020 e 2021, especificar qual foi a média dos lucros tributáveis apurada para esse período, declarar o montante correspondente aos tais 20% de aumento, indicar o valor do lucro de 2022, a diferença entre o lucro tributável do período e a média dos lucros tributáveis e o lucro excedentário apurado.

Mesmo as empresas que não tenham de pagar a contribuição têm de entregar a declaração, desde que estejam em causa sociedades comerciais destes sectores de actividade e as regras as abrangem. Por exemplo, no caso da contribuição sobre os supermercados, ficam de fora as micro ou pequena empresas, excepto quando façam parte de grandes grupos empresariais (com volumes de negócio acima de 100 milhões de euros) que por sua vez estejam abrangidos pelas regras fiscais do regime especial de tributação dos grupos de sociedades.

“A declaração é de preenchimento e submissão obrigatória por parte dos sujeitos passivos da contribuição, ainda que não haja lugar à entrega de qualquer quantitativo a título de contribuição (por exemplo, nos casos em que sejam apurados prejuízos ou que, mesmo existindo lucros, o seu aumento não seja legalmente considerado lucro excedentário)”, lê-se nas instruções de preenchimento da declaração.

A contribuição sobre os supermercados abrange as empresas de “comércio a retalho alimentar ou com predominância de produtos alimentares”, as empresas que exploram cadeias como o Pingo Doce (da Jerónimo Martins), o Continente (da Sonae, também proprietária do PÚBLICO), a Auchan, o Lidl, o Aldi, o Intermarché ou a Mercadona.

A contribuição sobre o sector da energia abrange as empresas que desenvolvem actividades nas áreas do petróleo bruto, gás natural, carvão e refinação, “quando geram pelo menos 37,5% do seu volume de negócios em actividades económicas dos sectores da extracção, mineração, refinação de petróleo ou fabricação de produtos de coqueria”, de que é exemplo a Galp.

As medidas foram justificadas com a necessidade de intervir a nível fiscal perante a subida dos preços da energia que se intensificou com a guerra na Ucrânia e fazer face ao “fenómeno inflacionista”. A contribuição sobre o sector energético decorre de uma decisão tomada a nível europeu pelos 27 Estados-membros, a que tributa as empresas de supermercados foi decidida pelo Governo igualmente como uma medida de solidariedade temporária.​