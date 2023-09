Ainda há margem para o BCE aumentar juros? A análise de Ricardo Arroja

Esta quinta-feira é dia de reunião do Banco Central Europeu e o desfecho ainda é imprevisível. Em cima da mesa há dois cenários possíveis. Por um lado manter os juros como estão, dando indício de que, com os riscos de recessão de grandes economias, o melhor é mesmo abrandar com a escalada. Por outro, a inflação na Zona Euro está acima dos 2% - ficou em Agosto nos 5,3% - e, se o objectivo são os 2%,​ não será melhor voltar a aumentar as taxas de juro? Só que do outro lado há famílias e empresas desesperadas com o aumento do custo dos empréstimos. Neste P24 ouvimos a análise do economista Ricardo Arroja.

