Uruguai ameaçou estragar a festa francesa no Mundial de râguebi

A França voltou a ganhar no Campeonato do Mundo de râguebi, mas apenas a sete minutos do fim conseguiu descansar contra os sul-americanos.

Não houve surpresa, mas chegou a pairar no ar a hipótese de acontecer, em Lille, um dos maiores escândalos da história dos Campeonatos do Mundo de râguebi. Após vencer (e convencer) na estreia contra a Nova Zelândia (27-13), a França apadrinhou a estreia do Uruguai no Mundial 2023 e apenas sete minutos do fim respirou de alívio, triunfando por 27-12.

Jogando contra o 17.º do ranking mundial - um lugar atrás de Portugal -, os franceses sofreram dois ensaios e apenas no minuto 73, quando Louis Bielle-Biarrey fez o terceiro ensaio gaulês, acabaram com a resistência sul-americana, fixando o marcador final.

No Stade Pierre-Mauroy, o técnico gaulês Fabien Galthié iniciou o confronto com 12 mudanças em relação ao primeiro jogo com os "all blacks", mas não terá ficado certamente satisfeito com o resultado final das alterações na sua equipa.

Com o estilo bem característico do râguebi sul-americano, o Uruguai chegou ao ensaio logo no sexto minuto, pelo ponta Nicolas Freitas, mas cinco minutos depois, com um ensaio de Antoine Hastoy, a França passou para a frente (7-5).

Em Lille, os franceses terão pensado que seria o início de uma noite tranquila e uma vitória robusta, mas não foi isso que aconteceu.

Apesar de duas penalidades de Jaminet terem dado alguma segurança à França (13-5), na segunda parte os “teros” chegaram ao segundo ensaio, colocando a vitória francesa presa por um fio: 13-12.

Porém, tal como na primeira parte, os “bleus” responderam de imediato - Peato Mauvaka fez o segundo toque de meta francês aos 55’ -, mas foi preciso esperar até sete minutos do fim, quando Bielle-Biarrey fez o ensaio que colocou a diferença em 15 pontos, para que as dúvidas acabassem.