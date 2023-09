Quinta na TV: Um vice-presidente, um Tarzan lisboeta e uma supermodelo

CINEMA

A Queda

Cinemundo, 20h25

John Hobbes (Denzel Washington) está convencido de que todos os seus problemas vão acabar quando o assassino Edgar Reese for executado. Mas quando os seus conhecidos e os estranhos que encontra na rua começam a cantar a mesma melodia que Reese entoou na câmara de gás, Hobbes fica desconfiado. É então que lhe dizem que Azazel, um anjo maldito, poderá estar por trás do estranho caso. Um thriller sobrenatural assinado por Gregory Hoblit em 1998.



Vice

AXN Movies, 21h10

Nascido em Lincoln (Nebraska, EUA), a 30 de Janeiro de 1941, Dick Cheney inicia-se na política na década de 1960. Em 1989, é nomeado secretário da Defesa pelo então Presidente George H.W. Bush, cargo que vem ocupar até 1993. Em 2001, vai trabalhar para a outra administração Bush, desta vez como vice-presidente, tendo um papel fundamental nas invasões do Afeganistão e do Iraque. Um filme biográfico de Adam McKay saído em 2018. Com Christian Bale no principal papel, conta com Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Tyler Perry, Alison Pill, Lily Rabe, Jesse Plemons e Justin Kirk. Foi nomeado para oito Óscares.



O Tarzan do 5.º Esquerdo

TVCine Edition, 00h50

Neste filme de 1958, Raúl Solnado, num dos seus primeiros papéis no cinema, e Carmen Mendes acabaram de se casar e instalam-se em Lisboa, no quinto andar de um prédio. A personagem de Solnado vê-se a ele próprio como um Tarzan na selva urbana, a lidar com os obstáculos que este começo de vida lhe vai apresentando. Pelo meio, metem-se com um homem de negócios com poucos escrúpulos interpretado por Artur Agostinho. Uma comédia de Augusto Fraga ancorada em Deixa lá falar, canção de João Nobre interpretada por Maria de Fátima Bravo e escrita para o filme.

SÉRIES

Superdotada

AXN, 22h

Estreia T3. Morgane (Audrey Fleurot) trabalha como mulher das limpezas numa estação policial. Tem uma inteligência fora do comum, algo que nunca lhe serviu de muito na vida. Até que um dia, a limpar um quadro, ajuda e muito uma investigação e começa a colaborar com a polícia em casos difíceis. É esta a premissa desta série francesa criada por Stéphane Carrié, Alice Chegaray-Breugnot e Nicolas Jean.

Wolf

HBO Max, streaming

Estreia. Esta minissérie de seis episódios é baseada no trabalho de Mo Hayder (1962-2021), a actriz britânica de séries como Are You Being Served?, que em 1999 se transformou em escritora de policiais, apresentando ao mundo a sua criação, o inspector policial Jack Caffery. Megan Gallagher adaptou o último livro da saga de Caffery, Wolf, de 2014, com Ukweli Roach no papel do polícia. Assombrado pelo passado, este vê-se a braços com um homem que aterroriza uma família numa casa isolada.

DOCUMENTÁRIO

Donyale Luna: Supermodel

HBO Max, streaming

Donyale Luna (1945-1979) foi uma pioneira, uma das primeiras modelos negras a aparecer na capa de revistas como a Vogue ou a Harper’s Bazaar. Este documentário de Nailah Jefferson conta a sua história e a forma como o seu trabalho foi esquecido.

INFANTIL

One Piece Film: Red (VP)

Nos Studios, 9h

Uta é uma cantora talentosa e adorada por milhões de fãs que, por timidez, nunca se apresentou em palco. Agora, pela primeira vez na sua vida, decide arranjar coragem e assumir a sua identidade num grande concerto ao vivo que dedica aos seus admiradores. Mas as coisas tomam proporções inesperadas. Realizado por Gorô Taniguchia, um filme de acção e fantasia que faz regressar ao grande ecrã a célebre anime japonesa criada por Eiichiro Oda, em 1997.

Os Smurfs

SyFy, 22h15

Depois de serem sugados por um portal mágico que os faz desaparecer da sua pequena aldeia, os pequenos Smurfs vêem-se perdidos no coração do Central Park, em Nova Iorque. Acidentalmente, vão parar à caixa de correio do casal Patrick e Grace Winslow (Neil Patrick Harris e Jayma Mays). Realizado por Raja Gosnell, uma comédia familiar baseada nos bonecos criados pelo belga Peyo que alia imagem real e animação em 3D. A seguir passa Os Smurfs 2, sequela de 2013.