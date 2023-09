Dupla de Hong Sang-soo e outros filmes para ver esta semana

Depois de Noite e Dia (2008), O Dia em Que Ele Chega (2011), Noutro País (2012), Sítio Certo, História Errada (2015), O Dia Seguinte (2017), A Mulher Que Fugiu (2020), Apresentação (Urso de Ouro em Berlim em 2021) ou Perante o Teu Rosto (2021), o prolífico realizador sul-coreano Hong Sang-soo regressa com mais dois filmes.

Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim, A Romancista e o Seu Filme acompanha Kim Junhee, uma romancista que se encontra fora de Seul para visitar uma amiga de longa data. Durante um passeio, cruza-se casualmente com um realizador seu conhecido e, mais tarde, com uma actriz reformada. Esses encontros dão-lhe uma ideia para um novo projecto que a pode salvar da crise de inspiração em que se encontra: transformar um dos seus livros em filme.



Já em Lá Em Cima, que esteve em competição no Festival de San Sebastian, seguimos os passos do cineasta Byungsoo e da sua filha Jeongsu, estudante de design de interiores, numa visita às instalações de trabalho de Kim, uma velha amiga sua já estabelecida na área. Pai e filha são guiados por ela, através dos vários andares do edifício, enquanto longas conversas vão surgindo entre eles.

Na Tunísia, um grupo de trabalhadores dedica-se à colheita de figos. Naqueles dias, debaixo das figueiras, várias raparigas vão criando laços à medida que discutem sobre o que significa para si o amor, o casamento e a família.

E, enquanto algumas vão namoriscando com os rapazes à volta, outras revelam a sua insatisfação em relação às limitações das suas vidas numa sociedade que é, ainda hoje, marcadamente patriarcal.

Exibido no Festival de Cinema de Cannes e com um elenco formado por actores não-profissionais, Debaixo das Figueiras é uma reflexão sobre o “que significa ser jovem e tunisino no século XXI”. A realização é da responsabilidade da estreante Erige Sehiri, que segue um argumento seu, de Ghalya Lacroix e de Peggy Hamann.

Laurent, um actor de teatro actualmente a protagonizar a personagem Don Juan, fica de coração partido quando Julie, a noiva, o abandona em vésperas do casamento.

Empenhado em ultrapassar a sensação de vazio que tanto o incomoda, ele inicia uma busca por uma nova amante, descobrindo que, infelizmente, é sempre ela quem vê em cada mulher que encontra. Tudo piora quando a actriz com quem contracena é demitida da peça e o encenador decide contratar Julie para o seu lugar.

Uma comédia dramática com vários momentos musicais, escrita e realizada por Serge Bozon (La France, Tip Top, Madame Hyde), que conta com os actores Tahar Rahim e Virginie Efira nos papéis principais.

Em 1973 estreava O Exorcista, uma adaptação cinematográfica do best-seller de William Peter Blatty, por sua vez baseado num relato verídico sobre um exorcismo. O reconhecimento não tardou.

No ano seguinte, o filme foi galardoado com quatro Globos de Ouro (melhor filme, realizador, argumento e actriz secundária para Linda Blair). Recebeu dez nomeações para os Óscares, vencendo nas categorias de melhor argumento adaptado e melhor som. Impôs-se como um clássico no género do fantástico e, na altura, foi considerado o filme mais aterrorizante de sempre.

Esta versão alargada, com melhor som e imagem e com mais 11 minutos de duração, é a montagem original do realizador William Friedkin (o director's cut), que morreu há pouco mais de um mês.

Apesar das sequências inéditas, a história mantém-se: Chris Macneill (Ellen Burstyn) está preocupada com o estado de saúde da sua filha adolescente, Regan (Linda Blair). As estranhas alterações físicas e comportamentais de Regan são incompreensíveis. Desesperada, a mãe pede ajuda a um padre católico. A conclusão é que a jovem é vítima de possessão demoníaca. O único tratamento possível é o exorcismo.



Em exibição no dia 17 de Setembro de 2023, às 17h30, no Cinema Nimas

Ramón (Javier Bardem) tem tetraplegia e está preso a uma cama há 30 anos. A sua única janela para o mundo é a do seu quarto, perto do mar em que tanto viajou mas também onde teve o acidente que lhe roubou a juventude e a vida. Desde então que Ramón luta pelo direito a pôr termo à vida dignamente, pelo direito à eutanásia.

A chegada de duas mulheres vai alterar a sua existência: Julia é uma advogada que está disposta a apoiar a sua luta a favor da eutanásia, Rosa é uma vizinha que não desiste enquanto não o convencer que viver vale a pena. A personalidade de Ramón acaba por cativar as duas mulheres, que são obrigadas a questionar, como nunca até então, os princípios que regem as suas vidas. E Ramón sabe que é a pessoa que o ama verdadeiramente que o ajudará a realizar a sua última viagem.

Baseado na história verídica do espanhol Ramón Sampedro, este drama foi realizado em 2004 por Alejandro Amenábar (De Olhos Abertos, Os Outros, Enquanto a Guerra Durar). Para além de ter recebido o Óscar de melhor filme internacional em 2005, no Festival de Cinema de Veneza arrecadou o Prémio do Júri e o de Melhor Actor (Bardem).

Foi ainda nomeado para o Globo de Ouro de melhor filme internacional e para 14 Goyas (os prémios mais importantes do cinema espanhol), vencendo nas categorias de melhor actor (Barden), actriz (Lola Dueñas), actriz revelação (Belén Rueda) e cinematografia (Javier Aguirresarobe).

Em exibição gratuita no dia 20 de Setembro de 2023, às 18h30, no Instituto Português da Juventude de Viseu. Disponível na Apple TV+