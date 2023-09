Marques Mendes, o conselheiro sem nenhum sentido de Estado

O membro do Conselho de Estado Luís Marques Mendes, indicado por Marcelo Rebelo de Sousa no âmbito do Artigo 142.º da Constituição da República Portuguesa, revelou no domingo o desrespeito absoluto por este órgão político de consulta do Presidente da República. Ao comentar assuntos da última reunião deste órgão em antena aberta, criou um precedente pernicioso para o seu regular funcionamento. As fugas de informação anteriores não justificam que Marques Mendes possa falar de forma abusiva da reunião no seu comentário dominical. A um membro deste órgão é exigido um verdadeiro sentido de Estado que Marques Mendes revelou há muito não ter. Claro que o Presidente da República jamais o fará, mas não lhe restaria outra alternativa senão exonerá-lo de imediato das suas funções pela flagrante violação dos deveres de membro deste órgão.

São estas e outras bizarrias da vida política nacional e de intriga palaciana que contribuem para o descrédito das instituições. Mais grave ainda quando se trata do principal órgão de soberania. Não nos admiremos depois com o crescimento dos populismos e de partidos extremistas que gravitam na sua esfera.

Bruno Antunes

Inteligência artificial

A condição humana receia o desconhecido. A Inteligência Artificial (IA), ainda para muitos, muitos milhões de pessoas, não entrou no seu dia-a-dia e para o comum dos mortais é vista como a chegada a um ponto que nos torna difícil destrinçar o que é humano de programas informáticos (!). A IA só pode ser uma boa ferramenta para um vasto leque de pretensões e objectivos, se aplicada a favor da Humanidade... Caso contrário, há a possibilidade de os seus programas serem confundidos com pessoas, usando a voz dos humanos e imagem para burlar cidadãos sem cautela.

Urge regulação, bem como falar sobre IA nas escolas. Estamos num caminho sem retorno, a IA já está em velocidade futurista acelerada. Venha ela!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

A grande ilusão dos manuais digitais

Relativamente à colonização digital dos processos de ensino e aprendizagem, já são muitos os sinais vermelhos que emitem os países mais avançados nessa área. (Veja‑se o caso, por exemplo, da Suécia.) Pesem embora esses avisos, o Ministério da Educação insiste cegamente em experimentalismos tecnocêntricos, querendo agora acelerar a introdução dos manuais digitais no ensino básico.

Pois bem. Contra a digitalização dos suportes da leitura e da escrita, é preciso defender as virtudes didácticas do livro de papel. A sua linearidade, desde logo, facilita a assimilação da informação. Por não serem flutuantes, além disso, as suas páginas, temos a garantia de que esta estabilidade gráfica potencia a atenção, cuja maximização (indispensável à compreensão do que se lê) é o principal recurso pedagógico da sala de aula. (Sem ela, realmente, nada funciona.) A tudo isto acresce, por outro lado, o relativo isolamento tecnológico do livro de papel, no qual não podem entrar (contrariamente ao que se passa com o livro electrónico) outros dispositivos, ou seja, susceptíveis de competir com a leitura, parasitando‑a irreversivelmente.

Em suma: não é pedagogicamente neutra nem positiva a transferência do livro para suportes informáticos, sendo previsíveis, de resto, as suas consequências perversas (equivalentes, aliás, nos domínios da leitura e da escrita, às que resultaram, no âmbito do cálculo mental, do uso precoce das máquinas de calcular).

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

De Pérez Soto a Léon Blum<_o3a_p>

Oxalá Carlos Pérez Soto esteja certo quando se define como um “optimista histórico”, na entrevista que concedeu ao PÚBLICO, editada na segunda-feira, num libelo não contra a direita que, percebe-se, não concita o seu entusiasmo, mas contra a esquerda a que congenitamente pertence. E tem toda a razão em clarificar o “desvio” a que a esquerda se tem deixado submeter nas últimas décadas, “enrodilhada” nas (justas) reivindicações em torno de temas como as alterações climáticas ou as discriminações identitárias. Mas serão esses, efectivamente, os interesses fundamentais dos cidadãos que, por pudor ou por tacticismos vários, são sistematicamente escondidos dos olhares alheios, perdendo o “lugar na mesa”?<_o3a_p>

A invocação, quantas vezes inconsequente, dos direitos humanos, numa lista encabeçada pelo supremo valor da liberdade, ofusca outros valores que a dignidade deveria colocar na base das relações entre os homens, sobretudo os de “boa vontade”. Vale a pena cruzar as asserções de Pérez Soto com a frase de Léon Blum num “Escrito na Pedra” (PÚBLICO de 7 de Setembro): “Toda a sociedade que pretende assegurar a liberdade aos homens deve começar por garantir-lhes a existência.”<_o3a_p>

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia <_o3a_p>