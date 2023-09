“Não podemos perder tempo”

Se a UE conseguiu surpreender muita gente com a sua resposta à guerra da Ucrânia contra a brutal agressão da Rússia, boa parte do mérito deve-se à presidente da Comissão.

1. Ursula von der Leyen prometeu e cumpriu. Como recordou logo no início do seu discurso sobre o estado da União, prometeu uma Comissão geopolítica. As circunstâncias do seu primeiro mandato favoreceram esta promessa, mas a sua visão de uma Europa que se constrói, sobretudo, olhando para si própria a partir de fora, talvez tenha sido determinante. A Europa e os seus cidadãos serão aquilo que conseguirem ser num mundo em que a competição entre as grandes potências está de regresso, em que a guerra regressou ao continente europeu e em que as democracias se vêem confrontadas com a ascensão de potências totalitárias que querem rever a ordem internacional liberal.