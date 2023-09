Os previsíveis comentadores tugas do caso Rubiales

Não gosto de escrever sobre assuntos massacrados, nem tinha previsto abordar o tema, pelo facto de ter sentido que já tudo foi escrito sobre o que se passou no apogeu da glória da seleção de futebol feminina espanhola, mas, foram os vários textos que li e me impulsionaram a fazê-lo, no sentido de não entender a repetição de um mesmo argumento, velho e gasto. É na base deste pretensiosismo assumido de que é preciso desconstruir um argumento falacioso que tem vindo a público, que escrevo a crónica de hoje.

Por estes dias, não foi só um nem dois cronistas, sobretudo homens, mas também mulheres, que questionaram por que motivo o país e o mundo deram tanto destaque ao caso do beijo na boca dado a uma jogadora, em momento de êxtase pela vitória futebolística, quando há tantos e mais graves problemas por resolver no país e no mundo.

Vamos por partes.

O argumento é velho. De cada vez que se escreve, por exemplo, sobre os direitos dos animais, curiosamente, estes mesmos comentadores, rapidamente atiram o argumento dos “problemas mais sérios que o mundo tem por resolver”. Nada de novo ou surpreendente. Então, mas agora com uma guerra na Ucrânia e com crianças a morrer de fome no Sudão, vêm falar do caso de uma jogadora que levou uma beijoca na boca? Que desaforo, que impropério.

Na verdade, quando leio estes comentários, não deixo de pensar num ego ferido. Parece que alguém foi atingido e não foi unicamente o Rubiales. Portugal está cheio de Rubiales e em diversas áreas profissionais. E é preciso coragem, muita coragem para denunciá-los.

Coragem que, inicialmente, a jogadora em questão não teve. Mas teve o ‘mundo’ que a viu. Grande parte das mulheres tem vergonha de denunciar. Simplesmente esquecem e passam à frente. Mas as mulheres vão começando a ter voz. Ainda não gritam a uma só voz. Mas já têm voz suficiente para abalar o mundo, para colocar os media a falar de um tema do seu interesse, semanas a fio.

Nem sempre foi assim, até porque o próprio seio dos media, esteve durante muito tempo infestado de uma cultura profundamente machista e agressora das mulheres, como retratado em várias películas cinematográficas. Em alguns casos ainda se mantém, sob silêncio.

É uma apreciação redutora, quando ao querer-se debater um tema sério como este, as crónicas se iniciem assim:

Eu nem quero saber quem tem razão…

Aqui nem está em questão o beijo…

O assunto massacrado por estes dias…

Mas será que não há nada mais importante para comentar?

Tantos assuntos para tratar e vêm pegar nisto?

Oh, ela no final até se riu com as colegas…

Coitado do homem, qualquer dia já os homens nem sabem como se comportar…

Ok, tudo bem, beijar não estava correto, mas é preciso isto tudo?

Por uma vez que seja, sim, finalmente, foi preciso ‘isto tudo’ e vai ser preciso mais vezes ‘isto tudo’ para que algo efetivamente mude.

Quando continuamos a educar e a transmitir valores que perpetuam uma leitura patriarcal do mundo, será preciso isto tudo, sim. Horas de debates, mil e um textos sobre o tema? Sim. Ah…, mas as mulheres iranianas e as afegãs que lidam com problemas a sério, com realidades verdadeiramente duras? É que isto afinal foi apenas um beijito.

Acredito que à semelhança do observável a nível científico, em que a teoria do caos (e o seu efeito borboleta) pressupõe que variações muito pequenas, e que podem parecer insignificantes, vão produzir enormes mudanças, também neste patamar da igualdade género, o eco do que se passou em Espanha, pode contribuir para um olhar mais atento à violência de género.

Ainda longe da ocorrência do caso Rubiales, quase que em jeito de presságio, foi o nosso próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que na receção às ‘navegadoras’, afirmou que a seleção feminina “‘esmagou’ machistas” e conquistou “definitivamente o país” para a causa da mulher no desporto, depois da participação no Mundial 2023.

Também por estes dias, a hashtag “se acabó” inundou as redes sociais e os media, mas efetivamente algum do conteúdo que tem vindo a ser escrito só mostra, que não se acabou nem se esmagou nada.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990