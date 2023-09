Na véspera da decisão do BCE, as taxas Euribor dão sinais de estabilização

Famílias na expectativa das medidas prometidas por António Costa e Fernando Medina para reduzir as prestações da casa, uma delas negociada com o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos.

Um dia sobem um pouco, no outro dia descem um pouco. Este tem sido o ritmo de evolução das taxas Euribor em Setembro, a reflectir as dúvidas que sentirão os membros do Banco Central Europeu (BCE) sobre se devem aprovar mais um “aperto” na política monetária já esta quinta-feira, ou dar uma pequena “folga”, que pode ser apenas temporal, no encarecimento do preço do dinheiro na zona euro.