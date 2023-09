O sonho e a realidade

Está prestes a começar a grande aventura para todos os portugueses no Mundial de râguebi e, de forma muito especial, para os jogadores envolvidos, que darão tudo para que a nossa equipa tenha sucesso na competição, não sendo ainda altura para se quantificar a dimensão desse mesmo sucesso, que se pode revestir de várias formas.

Repetimos o sonho de 2007, agora com uma equipa bastante mais profissional, dada a quantidade de jogadores que jogam em França, o país organizador, mas bem acompanhados por outros que desenvolvem outras actividades, mas que nos últimos meses têm igualmente feito uma preparação a nível profissional.

Estarão preparados para se desafiarem. Uns pela irreverência e qualidade, embora muito jovens; outros para terminarem as suas carreiras em grande nível. Mas todos a viver um grande sonho, que todos esperamos se possa ir prolongando no decurso da competição.

Este é o sonho de uma equipa. Outra coisa é a realidade nua e crua do râguebi doméstico, a definhar sem rumo, sem estruturas e sem qualquer projecto de desenvolvimento. Ao sabor do vento e de pequenos interesses mesquinhos, e que, face ao alheamento de muitos, poderá conduzir à maior estagnação da modalidade, apesar do Mundial.

Modelos competitivos completamente desfasados da realidade, tentativa de acabar com um clube de grandes tradições acabado de ser campeão nacional, falta de mérito desportivo com épocas sucessivas sem descidas nem subidas de divisão, regulamentos estapafúrdios, desproporcionais e inconstitucionais, e mesmo assim incumpridos pela Federação Portuguesa de Rugby sempre que lhe interesse, sem que ninguém ponha cobro a tais desmandos. É uma situação insustentável.

Mas se foi possível ter uma selecção profissional - bem orientada por Patrice Lagisquet e treinadores nacionais -, como não se consegue ter uma liga semi-profissional, chamemos-lhe assim, com os seis melhores clubes dos últimos 10 anos? Não fechada, permitindo uma grande competitividade extensiva aos restantes campeonatos. E que permitiria uma Liga Ibérica alargada, também do interesse dos principais clubes espanhóis, com uma perspectiva de sponsorização alargada ao universo da península.

Mais, permitiria parar quando joga a selecção nacional, e possibilitaria que os jogadores internacionais, além de jogarem nos seus clubes, como acontece em todas as modalidades, mas que esta federação não quer que aconteça no râguebi, possam estar preparados competitivamente para a integrar em boas condições, bem como utilizar os melhores jogadores em cada momento, o que não sucede num “clube-selecção”.

Sem qualquer dúvida, o melhor do râguebi português são os jogadores, a sua qualidade intrínseca e o seu espírito lutador e de dedicação à modalidade.

Estivessem todos os outros intervenientes - treinadores, árbitros e, especialmente, os dirigentes -, a um nível próximo dessa qualidade, e outro galo cantaria no râguebi português.

E é em todos os jogadores que defendem Portugal neste Mundial, em representação dos que cá ficaram - muitos também de excelente nível e alguns apenas arredados por lesões -, que depositamos as nossas maiores esperanças, para que o sonho deles possa ser também o nosso sonho.

Força Portugal!